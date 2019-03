Dioni marca la diferencia

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural sumó una victoria necesaria (2-1) ante el Real Valladolid B en un partido en el que los culturalistas trenzaron un buen juego, aunque con algunas lagunas en diferentes fases del partido que provocaron que el resultado estuviera sin decidir hasta que el árbitro pitó el final del choque. El equipo leonés se adelantó en el marcador a falta de tres minutos para la conclusión de la primera parte por mediación de Dioni, un delantero que marca la diferencia en esta categoría y que desatascó el ataque culturalista.

Hasta ese momento, el equipo leonés llevó el control del encuentro y el dominio del balón, aunque el filial pucelano, plagado de buenos jugadores y alguno de ellos con excelente calidad, puso en serios aprietos al conjunto de casa. Los jóvenes blanquivioletas, bien posicionados en el campo con una defensa férrea y segura que no dejaba maniobrar a su manera a los de José Manuel Aira, hicieron su partido. Así se sucedieron los minutos de la primera parte, con aperturas culturalistas por banda que solamente encontraron el remate de Aridane y posteriormente el gol con el que se finalizaba la primera parte obra de Dioni. Eso sí, el bloque de Aira se nota cada vez más trabajado, con planteamientos posicionales tanto en ataque como en defensa que hacen progresar al cuadro leonés. Además, Aira imprime un juego raseado que antes se basaba únicamente en balones directos, buscando la cabeza de Aridane, demasiado previsible para los rivales culturalistas.

La segunda mitad comenzó con un paso hacia adelante el filial pucelano, que por momentos llevó el dominio del encuentro y dispuso de varias llegadas al área culturalista. En una de ellas Iván González sacó debajo de los palos el gol que hubiera supuesto el empate, aunque minutos más tarde el lateral derecho Apa, muy batallador a lo largo del encuentro y con un recorrido por banda extraordinario puso el empate en el marcador. Pero la Cultural no se amilanó ni especuló con el resultado, sino que se lanzó en tromba a por la victoria y apenas cuatro minutos después del empate visitante, Eneko Capilla recibió en el área y con un disparo seco y raso batió al cancerbero del cuadro vallisoletano Samu. Después, la Cultural quiso controlar el partido y lo consiguió. Dispuso del manejo del balón el mayor tiempo posible, aunque el filial vallisoletano no se conformó y también intentó volver a igualar el marcador. Finalmente, no lo consiguió ni con el guardameta visitante apoyando al ataque blanquivioleta en la última falta del partido para los visitantes.

Conclusión con una victoria culturalista que supone seguir en los puestos de play off y aspirar a falta de 10 jornadas para el final del campeonato de Liga regular a esa primera plaza de la clasificación, que es el objetivo desde que comenzó la presente temporada.

Con Aira en el banquillo blanco, las sensaciones han cambiado. Más toque. Más juego. Variaciones posicionales según la marcha del encuentro. Otra actitud de cara a la grada. La afición lo premia con un respaldo incondicional. A falta de treinta puntos por disputar, la Cultural entra en la sintonía que deseaba la hinchada. Además, con el empate entre el primer y el segundo clasificado en el partido Atlético de Madrid B-Fuenlabrada (0-0), el conjunto leonés se encuentra a tres puntos del liderato y a dos del segundo clasificado. Vuelven las ilusiones. León se vuelca. Casi 8.000 aficionados en la grada. El viento sopla a favor. La Cultural va a por el campeonato.