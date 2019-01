Dioni: «Vengo a León a darlo todo»

Sergio C. Anuncibay | León

Dioni Villalba no tuvo que darle muchas vueltas a la oferta de la Cultural. Quería dejar atrás Polonia, donde «las cosas no salieron bien», y un «proyecto» deportivo «tan serio» como el del club propiedad de Aspire le convenció definitivamente, a pesar de que encima de su mesa había otras propuestas de equipos punteros de la categoría. Ha firmado por dos temporadas y media.

«Lo más importante para tomar esta decisión ha sido el proyecto. La Cultural tiene la estructura de un club grande y todo eso suma para venir», reveló ayer el delantero andaluz durante su presentación en el Reino, horas antes de ponerse a las órdenes de José Manuel Aira en el entrenamiento vespertino que tuvo lugar en el mismo escenario. Aseguró en su primera comparecencia como futbolista de la Cultural que afronta la nueva etapa con «mucha ilusión» para ayudar en la búsqueda de ese ascenso tan preciado. «Estoy contento de volver a España y voy a poner todo de mi parte. Vengo a darlo todo para que salgan bien las cosas», insistió Dioni, que formará junto a Aridane una de las parejas más contrastadas de la Segunda División B. En este sentido, se ve como un jugador polivalente, capaz de compartir terreno de juego con el punta canario. «No sé qué sistema va a utilizar el míster, pero ahora mismo está jugando Aridane y lo está haciendo bien», explicó el primer fichaje confirmado por la Cultural en este mercado de invierno. «A lo largo de mi carrera he jugado de todo y me siento cómodo de mediapunta, como único delantero o en banda. Intentaré hacerlo lo mejor posible», reiteró. Al respecto, cree que esa competencia será buena para el grupo. «Es difícil gestionar los egos pero aquí hay una plantilla formada por buenas personas y, al final, lo importante para estar arriba es que los que no juegan empujen a los titulares para que no se relajen», declaró.

De todas formas, reconoció que no está en las mejores condiciones físicas después de estar parado desde el pasado 21 de diciembre, aunque ha trabajado por su cuenta en Málaga e, incluso, se ve preparado para debutar este mismo domingo ante el Rápido de Bouzas si así lo considera el técnico y si ya se ha podido tramitar la licencia federativa