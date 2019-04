El Dipuleón Bembibre suma plata y bronce para Castilla y León en Tafalla

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

El Dipuleón Bembibre vistió su presencia en el Nacional en pista júnior y cadete celebrado en el Velódromo Miguel Induraín de Tafalla. Lo hizo con dos presencias en el podio sumando para la selección de Castilla y León una plata y un bronce.

La escuadra berciana que tiene a Avelino Díaz como su alma mater acudía a la cita en Navarra dispuesta a mostrar su potencial. En esta ocasión defendiendo el maillot del combinado autonómico.

Y no podía hacerlo mejor en un escenario en el que se dieron cita los más relevantes representantes del ciclismo español. A nivel individual y dentro de la categoría júnior Sergio Fernández García se colgaba la medalla de plata en la prueba de velocidad individual tras una brillante puesta en escena que por muy poco no le reportaba incluso el oro. Sergio sólo era superado in extremis por Ekain Jiménez cerrando el cuadro de honor César Espejo.

Sergio volvía a subir al podio, en este caso junto a sus compañeros de equipo y entrenos, el Dipuleón Bembibre, Raúl Durán Rodríguez y Ángel Monje Gama. Los tres ‘volaban’ en la prueba de velocidad para optar a un lugar entre los mejores que sellaron con una destacada actuación en la pista para hacerse merecedores de la medalla de bronce.

A nivel individual Sergio también lograba el sexto puesto en la prueba del kilómetros en la que Raúl Durán era séptimo. Precisamente este segundo también lograba completar la prueba de Skratch entre los mejores merced a su sexto puesto mientras que Ángel Monje finalizaba en la sexta posición en la prueba de persecución por equipos.

También tuvo una destacada actuación en el Campeonato de España en pista celebrado en Tafalla el ciclista cadete del Dipuleón Bembibre, Unai Díez Prieto. Su buen hacer en la competición estuvo muy cerca de reportarle una medalla al concluir en la cuarta posición en la prueba de velocidad por equipos en la que sólo unas centésimas le impidieron regresar del Nacional con una presea en su cuello.