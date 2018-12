Doncic asombra de nuevo con un triple estratosférico sobre la bocina

El narrador del partido pareció enloquecer. "Cómo lo hizo? Pero cómo lo hizo? Es la magia de Luka!". No era para menos. Lo que Luka Doncic acababa de hacer era impropio de un 'rookie'. Empieza a haber poco margen para las sorpresas con el exjugador del Real Madrid. Su rendimiento en sus primeros meses en la NBA está causando sensación.

Doncic forzó la prórroga en el partido de su equipo, los Dallas Mavericks, ante los Portland Trail Blazers con un lanzamiento imposible de tres. Un triple acrobático, desde el lateral, sin visión clara, los pies con escasa firmeza en el suelo, un lanzamiento candidato a hacer agua, a seis décimas de la conclusión. Pero entró, ante el asombro de todos, incluso del propio Doncic. Magia pura.

Lástima que luego los Mavericks cayeron y su tiro heroico perdió el valor que otorga la victoria. La parábola perfecta se quedó en eso, en un botón más de sus inmensas posibilidades individuales. Otra cosa es lo que le ocurre al equipo. Dallas encajó la sexta derrota consecutiva (121-118) pese a los 23 puntos (18 vez que llega a la veintena), 11 rebotes y 6 asistencias del esloveno.

Sin miedo

"Es un jugador que no tiene ningún miedo a tirar y anotar este tipo de canastas", declaró el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle. "No puedo decir que fuese una sorpresa que entrase el balón en la canasta. Lo he visto hacer cosas como esas muchas veces".

Doncic, quien antes del partido había sido duda debido por las molestias que sentía en la cadera derecha tras el golpe que se dio la pasada noche durante el partido que disputaron frente a los Warriors de Golden State, al final no se resintió de nada. "No es algo complicado, pero fue un tiro difícil, por lo que ver que el balón entró siempre te genera sorpresa", declaró Doncic al concluir el partido.

El base Damian Lillard surgió una vez más como la mejor opción del ataque de los Trail Blazers de Portland con 33 puntos.