Dos duelos directos para una Cultural líder

PABLO RIOJA | LEÓN

Fuenlabrada y Ponferradina se cruzarán en el camino de la Cultural con apenas ocho días de diferencia justo cuando los de José Manuel Aira acaban de conquistar la primera plaza del grupo. Un objetivo que por momentos se tornó imposible pero que el pasado fin de semana se le puso en bandeja a los leoneses tras deshacerse del Celta B y aprovechar los tropiezos del filial colchonero, del Sanse así como del siguiente rival de los leoneses —el domingo, a las 12.00 horas en el Estadio Fernando Torres—.

Tanto madrileños como bercianos pondrán a prueba en las dos próximas jornadas el momento dulce que vive la plantilla culturalista —lleva diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota—. Dos adversarios metidos de lleno en la misma ‘guerra’ por el ascenso que no van a poner las cosas sencillas. El entrenador de los leoneses quiso huir de la euforia nada más imponerse a los gallegos (3-1) en el Reino. No le interesan los focos ni la presión por acabar líderes. Ni fue derrotista cuando sumó hasta cuatro empates consecutivos, ni ahora lanza las campanas al vuelo. Y lo mismo ocurre con sus jugadores. «Prefiero llegar en buen momento, que ser favorito», insistió ayer Sergio Marcos, uno de los pesos pesados dentro del vestuario. Aún así, de puertas para adentro todos son conscientes de que el ‘tren’ ha hecho escala en la capital y es el momento idóneo para subirse. Quizá no pase dos veces. Por eso sumar seis puntos ante Fuenlabrada y Ponferradina puede catapultarles al tiempo que dejaría tocados a dos ‘enemigos’ directos.

El primero de estos trascendentales duelos llegará este domingo en un campo casi inexpugnable donde esta temporada solo ha sido capaz de imponerse el Pontevedra (0-2) en la séptima jornada liguera. El resto de enfrentamientos de los de Mere como locales se saldan con diez triunfos y tres empates. Por tanto doble reto para una Cultural que no acaba de mostrarse igual de sólida como visitante que cuando juega en su feudo.

Un partido para el que está casi descartado el máximo goleador de la Cultural, Aridane Santana. El delantero canario se retiraba del entrenamiento el pasado miércoles con problemas en el isquiotibial de su pierda izquierda y, a falta de conocer el alcance real de la lesión, es seguro que Aira no correrá riesgos.

Y una vez terminada la 31ª jornada, los leoneses se centrarán por completo en el derbi contra la Ponferradina —7 de abril, a las 18.00 horas en el Reino de León—. De salir victoriosos, los de Aira habrán superado —a priori— uno de los momentos más complicados que les restan hasta que concluya la Liga. Después tan solo restarán seis encuentros para confirmar el objetivo de ser primeros. «Ahora nos toca seguir apretando, estamos en un momento importante de la competición y creo que el equipo responderá con garantías ante cualquier rival», aventuró Sergio Marcos, uno de los fijos en el esquema del técnico berciano. El centrocampista considera que el equipo «está funcionando bien, con independencia del que juegue. Salga quien salga, el colectivo se ve siempre fortalecido». Si no hay más contratiempos, Dioni volverá a ser la referencia de la Cultural en punta, con Señé por detrás. Una dupla que dejó grandes detalles el pasado domingo frente al filial del Celta de Vigo. El catalán volvió tras tres semanas ausente y lo hizo de la mejor manera; confirmando la remontada.

Al fin en lo más alto de la tabla, la Cultural trabaja ahora para blindarse atrás. Dejar la portería a cero es uno de los grandes retos del bloque leonés. Su capacidad anotadora es notoria —son el cuarto equipo más goleador del grupo— pero el play off pasa por cometer mínimos errores atrás.