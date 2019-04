Duelo directo con premio

L

legó uno de esos días más esperados para los equipos y aficiones de Cultural y Ponferradina, con gran repercusión en toda la provincia, haciendo a un lado cualquier otra actividad de diferente índole, por mucha tradición e historia que tenga. Un partido de estas características tiene su morbo, expresa muchos sentimientos y produce un calado especial de espectacularidad e intensidad, de como vivir una jornada con auténtica pasión.

Enfrentamiento que llega a siete jornadas para el final con todo por decidir, un punto separan a ambos equipos del cielo al infierno, es decir jugar o no jugar la promoción. Estamos en la parte decisiva de la competición, donde especular no da resultado, y te condena al ostracismo. La necesidad de ambos se solventa en forma de victoria, siendo valientes y demostrando el potencial de cada uno, jugando todas las cartas disponibles y descubriéndolas. No hay más oportunidades, es un prueba eliminatoria y sin complejos, con premio para quien sepa jugarla y sea capaz de dominar sus instintos y plasmarlos sobre el terreno de juego. No hay vuelta atrás, ni comodines en juego, solamente la realidad pasa por ser superior al contrario y demostrar el porqué el golpe de mano se da en el momento preciso y adecuado. No hay paños calientes, ni valen excusas, la ambición lo marcará, y determinará el devenir de cada equipo.

Mismo objetivo para los dos, máxima igualdad, pero sensaciones distintas tras la jornada anterior. Mientras la Cultural no supo mantener su ventaja en la tabla, volviendo a repetir los mismos errores a balón parado, y no ser capaz de tirar a puerta, la Ponferradina viene de encontrar el gol con cierta solvencia y recortar puntos que le ponen a tiro de promoción. Pero todo esto será diferente en un derbi, donde el Reino de León vestirá las mejores galas, y las aficiones pondrán el colorido a un más que decisivo partido. Ahora los actores en el campo tienen la palabra.