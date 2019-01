Duelo, con el play off de fondo

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Virgen y la Cultural B dirimen esta tarde (16.00 horas) en Los Dominicos un derbi inédito desde hace varias temporadas que ya tuvo su primer acto en el Área Deportiva de Puente Castro en la primera vuelta, con victoria virginiana (0-1) en el que ambos equipos se juegan sus opciones de seguir peleando por los puestos de cabeza cuando acaba de empezar la segunda vuelta de la competición regular y no quedar prácticamente descartados al estar a nueve y doce puntos de la cuarta posición, aunque el filial con un partido menos disputado al tener pendiente de jugarse el aplazado de la pasada jornada por las inclemencias meteorológicas, precisamente frente al Numancia B, equipo que marca la frontera con los puestos de privilegio.

Roberto Carlos Fernández, entrenador del equipo local, que no podrá ocupar su sitio en el banquillo al haber sido sancionado con dos partidos de suspensión por la expulsión sufrida la pasada jornada por protestar a los árbitros, tiene las bajas de Álex Matos, sancionado con un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones al haber visto la quinta cartulina amarilla que cierra el ciclo la pasada jornada frente al Sporting Uxama, y Jesús, sancionado con un encuentro de suspensión tras la expulsión sufrida en el mismo encuentro, además de Carlos, por lesión, teniendo al resto de los habituales a su disposición.

Debut de mito y ángel crespo

Por su parte, Ramón González, técnico del filial culturalista, podría hacer debutar a Mito, procedente del Santa Marta y que la pasada jornada no pudo hacerlo a pesar de estar en el once inicial por aplazarse el encuentro por la nieve, y Ángel Crespo, procedente del Toledo, que la pasada jornada no había entrado en la convocatoria debido a su reciente llegada y que es muy probable que esta tarde al menos esté en el banquillo de suplentes para posibles sustituciones.

Alineaciones probables:

CD La Virgen: Isma, Pablo Suárez, David, Fran, Cristian, Porfirio, Esaú, Eriz, Gagyc, Dani Alonso y Sergio

Cultural B: Samu Diarrá, Bonello, Herrador, Julio Algar, Álex Díez, Urbano, Mito, Gonzalo, Wirner, Toño Calvo y Romagnoli

Campo: Dominicos

Hora: 16.00 de hoy sábado

Árbitro: Fernández Vera (León)