Dumoulin también se pierde el Tour

Tom Dumoulin tampoco estará en la salida del Tour, de una ronda francesa que en una semana se ha quedado sin el concurso de dos de los principales favoritos, los corredores que hace un año llegaron a París en la segunda y la tercera plaza de la general; un Tour que, por los pelos, salvó la presencia del ganador del 2018, Geraint Thomas, quien también se accidentó, en este caso en la Vuelta a Suiza. A la baja por caída de Chris Froome, quien este jueves abandonó el hospital de Saint Etienne donde estaba ingresado, se une ahora la del corredor holandés quien comunicó tras renunciar al Tour que su próximo objetivo será la Vuelta.

Lo que es seguro es que no se repetirá en los Campos Elíseos el podio del año pasado. Dumoulin se fue al suelo a las primeras de cambio, en la cuarta etapa del Giro, y se golpeó la rodilla izquierda. Tuvo que abandonar pero tanto él como el Sunweb, su equipo, eran optimistas en que pudiera participar en el Tour, carrera que siempre figuró en su programa. Incomprensiblemente no le limpiaron bien la herida y una piedrecita se quedó adherida a la rodilla. Ya no pudo concluir el Critérium del Dauphiné y esta semana, al descubrirse la causa de sus problemas (la dichosa piedra), tuvo que abandonar la concentración en altitud que realizaba en el Teide, en Tenerife.

LA NOTA DEL EQUIPO

"Con dudas y altibajos siempre mantuvimos la esperanza pero desafortunadamente tenemos que comunicar que Dumoulin no participará en el Tour", indicó el Sunweb en un comunicado. "Me he dado cuenta que no podía llegar a mi nivel y he tenido que ser realista. Tengo que escuchar a mi cuerpo", añadió Dumoulin. "La Vuelta me atrae mucho. He preparado dos grandes rondas, Giro y Tour, y apenas las he podido correr. Así que ahora pienso en la Vuelta. Deseo que en las próximas semanas no tenga que cambiar de planes", agregó el corredor holandés.

Froome, el más grave, se pierde toda la semana y ahora le aguarda una dura recuperación en su fémur y en su codo rotos. Thomas, por su parte, solo sufrió el martes magulladuras y un golpe en la cabeza que le obligó, por precaución, visitar el hospital. Su forma es incierta. "La próxima semana deberé realizar unos entrenamientos muy duros para mejorar mi forma para el Tour", advirtió el corredor galés del Ineos.

El abanico del Tour, sin estos corredores y sin una contrarreloj ciertamente importante, se abre para muchísimos más aspirantes como el alavés Mikel Landa con una oportunidad, debido a las circunstancias, que tal vez sea única en toda su carrera profesional. "Salgo motivado de mi victoria y también de cara al Tour, donde el objetivo será ayudar a Nairo Quintana y Landa", declaró este jueves Alejandro Valverde, campeón del mundo, tras ganar la primera etapa de la Ruta de Occitania en el sur de Francia.