Dura operación salida en la Cultural

La continuidad del único leonés en la primera plantilla de la Cultural se complica si es que no rebaja sus pretensiones económicas en el contrato que tiene firmado. RAMIRO -

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Toca renovación un año más en la Cultural, tras no conseguir el objetivo del play off y claro está del ascenso a Segunda División, que era el plan preestablecido. Se abre un periodo de bajas en la entidad, en la que los pesos pesados de la plantilla culturalista, como Yeray González, Aridane, Palatsí, Hugo Rodríguez... no interesa su continuidad, pese a que tienen algunos dos años de contrato por delante, hasta junio de 2021 y otros hasta junio de 2020. El club negociará las rescisiones con varios de los futbolistas con contrato en vigor.

Algunas nóminas de la Cultural son insoportables para el nuevo proyecto en Segunda División B de la próxima temporada 2019/2020, con un presupuesto que no llegará ni a la mitad, salvo que llegue un socio para que acompañe a Aspire para incrementar el capital de la sociedad anónima deportiva. Se evalúa que una cantidad de 1,3 millones de euros vaya destinada para pagar contratos de los futbolistas con los que no se cuenta para el próximo plan deportivo y que tienen contrato en vigor de uno o incluso dos años más de vínculo con la entidad leonesa. Se trata de negociar con futbolistas que tienen un caché de superior categoría. El nivel económico que se mueve de cara a la próxima campaña provoca que varios de los futbolistas de la Cultural con contrato no puedan continuar ligados al club.

Futbolistas que tienen contratos en vigor elevados económicamente, como son los casos de Javi Jiménez, Yeray González, Aridane Santana, Vicente Romero, Hugo Rodríguez, Jorge Ortiz... y hasta Sergio Marcos y el leonés Viti. La capacidad económica del nuevo trazado deportivo de la Cultural pasa por las rebajas. Habrá que ver el rumbo de las negociaciones, muchas de ellas a través de actos de conciliación en el Juzgado.

La entidad blanca negocia con los futbolistas para llegar a un entente para su marcha del club. E incluso baraja ayudar a los afectados para buscar un nuevo equipo, pagando la Cultural la diferencia de lo que el futbolista deje de ingresar en el supuesto nuevo club de destino.