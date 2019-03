Edu Blasco no tiene límites

Sergio C. Anuncibay | León

Eduardo Blasco nació hace 24 años en San Sebastián, pero su infancia y adolescencia discurrió en las Islas Canarias, donde surgió una vocación que le viene de cuna. Cuando apenas había dado los primeros pasos, su abuelo, que compitió a nivel mundial en actividades subacuáticas, le enseñó a nadar.

Desde entonces, siempre ha estado rodeado de agua. Sumergido pasa buena parte de su tiempo. También en el gimnasio. Representa, más allá de las fronteras y a pesar de sus orígenes, a la selección de Castilla y León, a donde llegó hace seis años, «cuando no era muy conocido», recuerda. Confiaron en él y un club de Valladolid lo fichó. En este lapso, ha ganado todos los nacionales de la categoría que se han disputado, junto al resto del equipo autonómico.

Ha participado en cuatro mundiales y tres europeos. Tiene catorce medallas internacionales y 29 oros en los campeonatos de España, donde ostenta la friolera de 33 récords absolutos. Un palmarés al alcance de muy pocos deportistas de su edad. Sobre todo porque Edu Blasco compagina al más alto nivel la natación, las actividades subacuáticas y el salvamento deportivo, algo inédito. «Soy el único», asegura orgulloso. Y en todas ha subido al podio.

El camino hasta ese primer peldaño no ha sido nada fácil e, incluso, pensó en arrojar la toalla. «Todo es multiplicado por tres, tanto el éxito como el cansancio», explica Edu Blasco, quien agradece a su entrenador de Valladolid que hablara con los preparadores de las otras dos actividades para que planificaran sesiones transversales. «Al principio era imposible porque cada uno ponía sus reglas, pero con mucho esfuerzo, y resultados, lo hemos conseguido», celebra.

Trabaja duro cada día. Desde bien temprano. «Hago la parte específica de cada una de las disciplinas, también natación básica y entrenamiento físico», apunta. Algunas de esas sesiones las completó en el Centro de Alto Rendimiento de León, donde acude con cierta frecuencia. Dice que mantiene una relación especial con esta tierra. Aquí estudió su abuelo. Y aquí ha conseguido sus mayores logros. «Les debo todo lo que soy», reconoce Edu Blasco, el único polideportista acuático profesional en España.

Es también el nadador masculino con más respaldo en las redes sociales. Tiene cerca de 100.000 seguidores. Comparte sus experiencias, los viajes... Y abre algún que otro debate sobre temas de actualidad. En esto también es diferente. Quiere romper todas las barreras y poner a la natación en un prisma que contradiga los formalismos.

Sabe que no es fácil vivir de un deporte minoritario, aunque él pueda presumir de ello. El agua da sentido a su vida y, de momento, no planea salir a flote. Tiene cuerda para rato. El año pasado acudió al Mundial de natación con aletas. No le fue del todo bien en Belgrado, pero aún así siguió adelante, sin rendirse ni mirar atrás. «La seleccionadora me animó mucho. Me dijo que no me preocupara, que todavía soy joven y que ahora mismo están pensando en hacer un buen equipo a largo plazo porque este deporte será olímpico en 2024», recuerda.

Debe ser todo lo selectivo posible a la hora de elegir las pruebas para que el cuerpo no acuse tanto desgaste. Intentará dosificarse para mantenerse en la cresta de la ola. «Quiero seguir compitiendo, pero compitiendo bien».