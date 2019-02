EEUU contra resto del mundo de la NBA: Kuzma gana el duelo a Simmons

El Equipo de Estados Unidos, liderado por el ala-pívot de Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma, que aportó 35 puntos, venció por 161-144 al Equipo del Mundo en el tradicional Partido de las Futuras Estrellas de la NBA.

El triunfo de Estados Unidos fue el segundo que consiguió el equipo local en las cinco ediciones que se llevan disputadas bajo la nueva modalidad del Partido de las Futuras Estrellas.

"El año pasado, el Equipo del Mundo nos dio una paliza", dijo Kuzma y agregó que "vinieron y nos ganaron por 30 puntos. Muchos recordamos eso, así que esta vez sólo queríamos ganar, además hay un bono de 25.000 dólares por ganar el partido ( 22.130 euros)".

Junto a Kuzma, el alero Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, logró otros 30 puntos y fue el segundo máximo encestador de una lista de ocho jugadores que tuvieron números de dos dígitos y otros dos también anotaron al menos dos puntos.

El dominio del Equipo de Estados Unidos fue permanente sin que en ninguno de los cuatro periodos estuviesen abajo en el marcador, incluido el que se dio al finalizar la primera parte con un parcial de 84-71.

Como equipo, el de EEUU, que tuvo en el banquillo como entrenador al base los Celtics de Boston, Kyrie Irving, acabó con un 55% (62-122) en los tiros de campo y el 31% (16-52) desde fuera del perímetro.

CORRECTA ACTUACIÓN DE DONCIC

El base australiano Ben Simmons, de los Sixers de Filadelfia, consiguió 28 puntos y repartió seis asistencias como líder del ataque del Equipo del Mundo, que tuvo a nueve jugadores con números de dos dígitos, incluidos los cinco titulares.

El ala-pívot finlandés Lauri Markkanen, de los Bulls de Chicago, que también salió de titular, acabó como segundo máximo encestador al conseguir 21 puntos y seis rebotes. El alero novato, el esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas, estuvo cerca del doble-doble al conseguir 13 puntos y nueve asistencias.

Doncic, que jugó 24 minutos de titular, anotó 5 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 9 de triples y no fue a la línea de personal. Su compañero Dirk Nowitzki ejerció de técnico y pidió en la charla previa a sus pupilos, a los que hizo reír: "Quiero que os paséis el balón y no la botéis 20 veces como me hace Luka en los.Mavericks".