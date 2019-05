Ejido y Toralense tratarán de evitar su descenso

Ejido y Toralense afrontan una antepenúltima jornada decisiva para sus aspiraciones de conseguir eludir el descenso de categoría, aunque ambos no dependen de sí mismos y estarán a expensas de lo que haga el Onzonilla.

El Ejido está obligado a imponerse al Mojados en tierras vallisoletanas y que el Onzonilla no venza al Navarrés en su feudo. Cualquier otro resultado supondrá el descenso matemático del conjunto ejidense. Si mal lo tienen los hombres de Marcelino peor está para el Toralense. El conjunto berciano está obligado a sumar los tres puntos esta arde (18.00 horas) frente al Helmántico en su feudo y que el Onzonilla no puntúe, porque si lo hace será estéril su victoria al tener el golaverage particular perdido.

La Ponferradina B se juega esta tarde (17.00 horas) en su feudo la segunda plaza ante el Peñaranda.