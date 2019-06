La Cultural, el gran 'enemigo' deportivo de la Deportiva, salió a relucir en la celebración de la gran fiesta del ascenso. A la entrada en la plaza del Ayuntamiento del camión descubierto donde viajaban los jugadoers la afición los recibió con cánticos donde destacó uno:"¡El año que viene no vamos a León!", una forma irónica de recordar al equipo leonés que no se repetirá el derbi de este año dado que ellos no llegaron a clasificarse para disputar la fase de ascenso.

La plaza del Ayuntamiento y el entorno estaban abarrotados de aficionados. F. R.OTERO