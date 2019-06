«El arbitraje ha sido una auténtica barbaridad»

aníbal ortiz | cartagena

El entrenador del Cartagena, Gustavo Munúa, basó prácticamente todo su análisis del partido en culpar al árbitro de la derrota de su equipo. Lejos de analizar por qué los albinegros no fueron el equipo dominador que se esperaba en el Cartagonova, el uruguayo insistió una y otra vez en achacar a la labor arbitral el resultado, que deja la eliminatoria muy cuesta arriba para el equipo cartagenero.

Munúa comenzó su alocución ante los medios en la sala de prensa del Cartagonova lamentando que «al parecer ha surtido efecto la campaña mediática de la semana pasada después del encuentro ante el Castilla. Desde el minuto uno hasta el noventa ha sido una auténtica arbaridad el arbitraje, de verdad, pero no vamos a poner excusas».

Lejos de ello, el entrenador albinegro insitió en que «la Ponferradina es un gran equipo, lo ha demostrado en nuestro terreno esta tarde, pero no necesita de este tipo de cosas para ganar sus partidos. Respetamos mucho el trabajo de los árbitros, pero da impotencia verse en una situación así, donde no puedes hacer nada».

Gustavo Munúa volvía una y otra vez sobre la actuación del colegiado vasco González Esteban, al que culpó de todos los males de su equipo: «La línea que llevaba el árbitro es muy difícil seguirla, entenderla, y seguir el ritmo de la Ponferradina era complicado. Ha sido un primer tiempo típico de playoff, muy intenso muy táctico. La segunda parte cambió, ya que ajustamos un poco mejor la circulación de balón y el partido se veía que tenía peligro, frente a un equipo que lanza bien largo y que es peligroso. Se lesionó Antonio, llegó la expulsión y todo fue contracorriente».

En cualquier caso, el Cartagena no tira la toalla y encara la semana dispuesto a remontar de nuevo un resultado adverso, aunque en esta ocasión deberá hacerlo fuera de casa y con bajas importantes: «Queda la vuelta, donde no vamos a regalar nada y tenemos que rearmarnos de las bajas que tendrá el equipo. La plantilla está fuerte, el resultado no es el que esperábamos, pero esto no está decidido todavía», apostilló el entrenador albinegro.

Dos bajas seguras

De cara al partido del próximo fin de semana en El Toralín (hoy se sabrá la fecha y hora del mismo), Gonzalo Munúa no podrá contar con dos jugadores en los que venía confiando durante todo el playoff como son Elady y Josua Mejías. Ambos se perderán el partido de vuelta por sanción, el primero tras haber sido expulsado ayer con roja directa y el segundo por haber visto la tercera tarjeta amarilla en esta fase de ascenso, cumpliendo así el ciclo de amonestaciones dispuesto por la Federación Española para el playoff de ascenso a Segunda.

Por otro lado, habrá que esperar a conocer la evolución del otro central titular, Antonio López, que se retiró lesionado mediada la segunda parte y por el momento se desconoce si podrá estar en Ponferrada para disputar el partido decisivo de la eliminatoria.