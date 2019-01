«El atletismo no sólo me dio éxitos, también me formó como persona»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Manuel Martínez (León, 1974) protagoniza hoy el tercer capítulo de las Jornadas del Deporte Leonés que organiza Diario de León (Club de Prensa, 20.00 horas) y que durante ocho entregas mostrarán al público a deportistas ejemplares que han llevado el estandarte de León a las grandes citas internacionales. El eterno capitán de la selección española de atletismo, medalla de bronce en los Juegos de Atenas y mejor lanzador español de todos los tiempos desgranará sus inicios en el deporte, sus vivencias en la alta competición y su labor como entrenador tras una retirada que ponía punto y final a un exitoso trayecto en las pistas.

—Con tus éxitos el deporte leonés alcanzó un estatus importante, ¿te consideras como uno de los que en su día abrieron las puertas a otros deportistas?

—No debemos olvidarnos de Burón que creo que abrió el mundo del deporte no sólo del atletismo. También a Guillermo del Riego con su éxito en los Juegos de Moscú. En mi caso creo que he aportado mi grano de arena para que el deporte olímpico se estandarizara en León, que los niños y niñas empezaran a fijarse metas importantes. Para mí es un orgullo más que una responsabilidad. El poder ser espejo o ejemplo para alguien es un aliciente. Se ven reflejados en ti y eso supone también que debes tomar el camino correcto.

—Siempre es difícil llegar, pero incluso más mantenerse. En tu caso has estado en la cima del atletismo durante mucho tiempo. ¿Cual es el secreto?

—La ilusión. El trabajar día a día para conseguir una meta. No desanimarte y pensar que aún tienes muchas cosas por hacer. Como todo en la vida debe gustarte, pero también tienes que prestarle muchas dosis de dedicación porque es un mundo de alta exigencia. Luego hay que tener una capacidad de adaptación e intentar buscar soluciones a los problemas que te puedan surgir.

—¿Qué te ha aportado el atletismo?

—Muchas cosas. En especial el crecimiento como persona. Yo, cuando empecé, tal vez era algo infantil a la hora de afrontar los retos, coloquialmente hablando. Y el atletismo me ayudó a centrarme y mejorar. He crecido con él y forma parte de mi vida. Primero como deportista, luego en la alta competición y hoy en día en otras facetas como las de entrenador.

—¿Cómo se entrenaba en aquellos años en los que no podías disfrutar de un Centro de Alto Rendimiento como el que desde hace unos años tiene León?

—Las condiciones eran bastante peores. Yo , por desgracia, sólo pude disfrutar unos pocos meses como atleta de la instalación ya que esta se inauguró poco antes de retirarme. Antes entrenábamos en un sitio de la Universidad. Llegamos incluso a llamar a un sitio en el que llamábamos la cueva. Fíjate como era. Pero teníamos que adaptarnos a los que teníamos. Así era si querías llegar lejos. Por suerte hoy está el CAR que sin duda alguna se ha convertido en un referente no sólo para el atletismo sino también para otros deportes.

—De tantos y tantos años en la élite guardarás muchos y muy buenos recuerdos. ¿Alguno en especial?

—Sin duda alguna todos los éxitos los tienes grabados en la retina como importantes, incluso algunos campeonatos que también te han salido bien y en los que a lo mejor no subías al podio. Pero sin duda alguna el que guardo en un rincón como más especial es la medalla en los Juegos de Atenas 2004. Para mí fue un momento muy especial, tanto por las sensaciones positivas como las negativas. Por suerte al final la medalla, aunque no la recibiera hasta algo después, lo colmó todo.

—¿Cambia mucho el rol de atleta al de entrenador?

—Bastante. Es ver el deporte desde otro punto de vista. Como si fuera en el cine, pasas de ser actor a director. Tratas de confeccionar un guión para que en este caso el atleta, llamémosle actor, pueda interpretarlo de la mejor manera posible. Tal vez ahora los nervios son menores que cuando era atleta. La responsabilidad es distinta pero también es importante porque tratas de que el atleta pueda alcanzar sus objetivos.

—Volviendo al Centro de Alto Rendimiento de León en el que actualmente ejerces como entrenador. Su puesta en funcionamiento, ¿que ha supuesto?

—Mucho. Aunque el atletismo es el deporte mayoritario en cuanto a uso también otras modalidades como la rítmica pueden aprovecharse de estas fantásticas instalaciones. La gestión de su director, Daniel Mateos, es encomiable y soberbia. En el caso del atletismo conlleva que los deportistas puedan sacar el máximo partido a sus potencialidades a la hora de entrenar.

—¿Como ves el atletismo leonés en la actualidad?

—Con buena salud. Atletas como Saúl Ordóñez, Blanca Fernández, Nuria Lugueros y Roberto Aláiz que ojalá puede recuperarse por completo pueden darnos muchas alegrías. En el caso de los lanzamientos tenemos a Sabina Asenjo, Daniel Pardo... Tal vez falte alguien que pueda luchar por las medallas a nivel internacional pero creo que con el trabajo que se está haciendo en un futuro esa meta puede ser factible.

—Hemos visto al Manuel Martínez como el gran campeón de atletismo. Pero también al artista, al actor, al cantante... Se puede decir que eres un hombre polifacético.

—Cada uno es como es. Siempre he tenido claro que no quiero compararme con nadie ni tampoco marcar el camino a nadie. La cultura siempre me ha gustado y creo que si no me hubiera topado con el lanzamiento de peso tal vez me hubiera centrado más en ella. Soy un hombre inquieto e intento disfrutar de todas las cosas que nos da la vida. Una ha sido el deporte donde he vivido momentos imborrables que me han marcado. Otra la cultura de la que disfruto mucho.