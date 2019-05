«El cariño de la gente ha hecho que vuelva al Ademar»

Sergio C. Anuncibay | León

Manolo Cadenas vuelve a casa, al Ademar, donde ha pasado «los mejores años» de su vida, según reconocía ayer el técnico de Valdevimbre, que aceptó el domingo la propuesta que le trasladó el club para que coja las riendas del equipo a partir de la próxima temporada.

Tenía encima de la mesa otras ofertas, más atractivas desde el punto de vista económico, pero la baza emocional ha jugado un papel determinante para que finalmente regrese a su tierra. Ha tirado más el corazón que la cabeza.

No fue una decisión fácil. De hecho hasta última hora del domingo no aclaró su futuro. El Azoty Pulawy de Polonia apostaba fuerte por él, pero la salida de Guijosa abrió un horizonte inesperado. Volvía a cruzarse en su camino el club más importante de su carrera, junto con el Leganés, y eso ha hecho que cambiara el paso cuando parecía que emprendería una nueva aventura en el extranjero. «A mí y a mí familia nos interesaba estar aquí, me encuentro muy a gusto en el club y el cariño de la gente ha hecho que tome esta decisión», explicó.

Quizá también pudo pesar la sensación de que más adelante no tuviera sitio en el Ademar. Lo deslizó él mismo. «Por mi edad —64 años—, igual estaba ante mi última oportunidad de volver a León», aclaró Cadenas, que además tenía una «espina clavada» de su etapa anterior, cuando el concurso de acreedores agitó los cimientos de la entidad y desembocó en una desbandada de jugadores.

«No tuve prácticamente tiempo de asentar el proyecto. Hubo muchas salidas y fue un año complicado», lamentó el actual seleccionador de Argentina, cargo que compaginará con el banquillo del Ademar, que le dará todas las facilidades y plenos poderes para que esté lo más a gusto posible.

Nada que ver esos tiempos pretéritos con los actuales, más allá de que el equipo no pase por su mejor momento. Cadenas subraya que a pesar de los problemas que hayan podido tener a lo largo del año están a un partido de acabar en esa cuarta plaza que previsiblemente conducirá a Europa si hay una invitación para que Bidasoa dispute la Champions. «El equipo ahora mismo está compitiendo y si consiguen el objetivo será una buena temporada», apuntó el entrenador leonés, que alumbra un proyecto ilusionante, consciente de que las expectativas son altas. «Hay que rearmar un poco la plantilla», reconoce el técnico, que podrá hacer algún retoque, pero siempre acorde a un presupuesto bastante ajustado.

Sabe que no será fácil mantener el nivel por la «marcha de jugadores importantes», pero eso no rebaja su ambición y confía en que el trabajo de las próximas semanas —ya está en ello—cristalice en un buen proyecto. Pondrá todo su «empeño y sacrificio» para que el Ademar crezca. «Solo pienso en preparar una plantilla que sea capaz de ganar los partidos», apuntó el técnico de Valdevimbre, cuyo regreso ha generado entre los aficionados una buena dosis de esperanza. «Por supuesto que las expectativas son altas y eso da algo de miedo, pero los objetivos se consiguen con mucho esfuerzo», insistió.