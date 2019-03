«El Celta B no está donde debería»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural tratará de volver mañana (18.00 horas) en el estadio Reino de León a la senda de las victorias a costa del Celta B, un equipo muy irregular pero que lejos de su feudo ha sumado un total de 17 puntos tras imponerse a Coruxo, Fabril, Las Palmas Atlético y Rápido de Bouzas y empatar con Ponferradina, Pontevedra, San Sebastián de los Reyes, Unión Adarve y Unionistas de Salamanca.

José Manuel Aira, entrenador de la Cultural, desconfía del momento de competición por el que atraviesa el filial celeste. El preparador berciano avisa de las dificultades que, a buen seguro, planteará en un partido que puede suponer la confirmación del buen momento por el que atraviesa el equipo culturalista en este tramo final de competición regular, pese al empate de la última jornada ante el Internacional. «La semana ha sido muy buena, se han dado las correcciones que buscábamos. La manera de competir en las últimas semanas, hace que lo del último día, sea un hecho aislado. No es cuestión de actitud, son situaciones de juego mal resueltas», aseguró en rueda de prensa.

Sobre el filial del Celta manifestó: «El Celta B es un gran equipo. Su rendimiento se ha visto afectado por bajas importantes. No está dónde debería, tiene condiciones para pelear con los de arriba. Lo de Mancebo es una situación contractual. No me gustan los partidos desarrollados a campo abierto ante este tipo de equipos. Tenemos que llevar el juego hacia dónde nos interese más. Ellos atacan bien los espacios, queremos manejar los tiempos, buscaremos condicionar el escenario».

Sobre las ausencias de su rival dijo: «Es un rival con grandes jugadores, pueden sustituir las bajas con soluciones muy buenas para tener un ataque potente a todos los niveles».

Aira sólo tendrá la baja de Zelu para este encuentro recuperando a Señé, ausente en los últimos compromisos del equipo blanco.

Sobre la ausencia de Zelu el entrenador culturalista manifestó: «Zelu no estará para el partido. Sintió una molestia el últimos día, y aunque la evolución ha sido muy buena, no contamos con él hasta la semana que viene. Creo que, con las dificultades que hay, los jugadores de refresco están sumando siempre. El otro día, quizá, no fue tan vistosa la aportación, pero ya teníamos otras dificultades que hacían más complicada su entrada», concluyó.