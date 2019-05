«El Cornellà va a sufrir mucho en El Toralín»

álex estébanez | ponferrada

Lo dijo Isi el jueves y lo repitió Bolo ayer: «No queremos tener vacaciones». Eso pasa, claro, por remontar mañana el 2-1 de la ida ante el Cornellà para seguir vivos en la fase de ascenso a Segunda División, algo de lo que el técnico deportivista está totalmente convencido: «El equipo está bien para darle la vuelta a la eliminatoria. Jugamos en El Toralín, donde somos muy fuertes, y le vamos a poner las cosas difíciles al Cornellà. Más que los resultados, son las sensaciones lo que me hacen pensar que si hacemos las cosas bien tendremos muchas opciones. Estoy convencido de que vamos a pasar la eliminatoria».

Bolo reiteró la importancia de afrontar este partido ante su público, que si no llena las gradas de El Toralín se quedará muy cerca de hacerlo: «El primer gol lo va a meter la gente el domingo por la mañana. Va a haber un ambiente espectacular y nos van a llevar en volandas». Un ambiente que será hostil para el Cornellá: «En el campo son once contra once, pero los casi 9.000 en la grada van a estar metiendo una presión que va a sentir el rival, y el que diga que no, miente. Vienen a El Toralín y van a sufrir».

Eso sí, darle la vuelta al 2-1 de la ida no será tarea fácil por mucho que las dimensiones y el terreno de juego de El Toralín puedan favorecer a la Deportiva: «Ellos no sólo juegan bien en su campo. Han perdido poco fuera de casa y han plantado cara a grandes equipos en campos parecidos al nuestro. No debemos fiarnos por cómo juegan en casa, porque fuera son totalmente distintos. Es un equipo fuerte que tiene más registros de los que vimos en Cornellà y no vendrán sólo a defenderse».

Por todo ello, para solventar la eliminatoria Bolo insiste en que «tenemos que tener la misma intensidad durante todo el partido. Ojalá marquemos pronto, pero luego habrá que ir a por el segundo y no dar pasos atrás, siempre desde la tranquilidad, porque son 90 minutos y no hay que precipitarse. Nos equivocaríamos si pensamos que el 1-0 nos vale. Hay que ir a por el segundo, y si lo metemos, a por el tercero. No hay que dar nada por hecho en fútbol, porque todo puede cambiar en poco tiempo».

La plantilla deportivista llevará a cabo por la mañana su última sesión de trabajo antes del partido y por la tarde será el Cornellà el que realice un entrenamiento a su llegada a Ponferrada. Como es habitual en los partidos de casa, Bolo convocará a todos sus jugadores.