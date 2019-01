«El día del club no crea malestar»

PABLO RIOJA | LEÓN

El día del club —que este domingo protagonizará su primera parte de dos entregas en el Reino de León— obligará a los socios de la Cultural a pasar por caja para ver el encuentro de Liga frente al Pontevedra. A todos menos a aquellos abonados que apostaron por la opción plus a principio del curso o los que se saquen el carné de media temporada hasta mañana como límite. El resto tendrán que pagar entre 10 y 15 euros de suplemento —dependiendo de la zona del campo donde decidan ubicarse—. Una medida polémica que ya generó malestar entre los aficionados la pasada campaña, pero que entonces se justificó por la presencia del equipo en Segunda División. El director general, Felipe Llamazares, insistió ayer en que no le consta que la medida «cree malestar» entre los aficionados, porque «la política del club ha dado muchas ventajas» para el siguiente partido en casa, donde los de Aira se medirán al filial del Atlético de Madrid.

Llamazares admitió que antes de concluir el periplo de la Cultural por la categoría de plata ya comentó que había que estudiar el tema del medio día del club —que en algunos casos perjudicaba a los socios en favor de los no abonados— pero lejos de eliminarlo —como también se barajó en la cúpula— decidieron mantenerlo, aunque con matices y mejor planteado. La entidad leonesa creó un abono especial ligeramente más caro donde también se incluía el primer partido de Copa del Rey que se jugase en León. El resto de socios que acudan al duelo contra el conjunto gallego podrán disfrutar de tres promociones. Una entrada adicional para el Atlético de Madrid B; descuentos especiales si se compran artículos en la tienda oficial del club y la invitación a café y chocolate. Todo ello para que el trascendental duelo del domingo —desde las 17.00 horas— sea una fiesta y anime a acudir en masa a los seguidores leoneses.

Por otra parte, el director general no pudo asegurar que Dioni Villalba pueda debutar ante el Pontevedra. «Estamos detrás de la federación polaca, porque ya solo nos falta su ok. Pero lo cierto es que esta semana puede que todavía no tengamos el tránsfer». Lo que está claro es que «hay riesgo» y «tiene que resolverse cuanto antes». También confirmó las salidas de José Alonso y Samu Delgado, que se marchan al Almería B y al Marbella, respectivamente.