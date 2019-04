«El éxito en la Aura Cup avala mi sueño de estar en un futuro en unos Juegos»

Paula Serrano se coronaba hace dos años como ‘Princesa’ en la Aura Cup. Lo hacía en la categoría júnior en un torneo internacional al más alto nivel en el que la pupila de Ruth Fernández dejaba patente su calidad. El pasado fin de semana ‘Paulita’ como la llama su entrenadora volvía a Zagreb para sentarse nuevamente en el trono, aunque en esta ocasión en la categoría sénior. Y con sólo 15 años. Un éxito que refrenda su papel de presente y futuro de la gimnasia rítmica y como una digna sucesora de gimnastas que han abanderado la ‘escuela leonesa’ como Carolina Rodríguez, el espejo en el que se mira todos los días, Andrea Pozo o Sara Llana.

—¿Qué se siente al subir a lo más alto del podio en una prueba de primer nivel internacional como la Aura Cup y hacerlo ante toda una bronce mundialista como la italiana Agiurgiuculesa?

—Una felicidad inmensa. Me siento todavía como en una nube. No me lo esperaba. Mi reto era hacerlo lo mejor posible en un torneo al que ya he acudido otros años. Y poder crecer a nivel competitivo frente a gimnastas ya consolidadas en la categoría. Y ese trabajo e ilusión se vio sobre el tapiz hasta el punto de que lograba la victoria. Este resultado me da mucha energía para seguir entrenando duro y aprender. Además, el poder acabar delante de Agiurgiuculesa es algo maravilloso. Pero no me quedo ahí. Con 15 años tengo mucho camino por delante para mejorar.

—¿Hasta llegar a los Juegos?

—Es mi sueño. Además, con resultados como el logrado en Zagreb, el camino tiene más alicientes. Mi sueño es poder estar presente en unos Juegos como en su día hizo y con un excelente resultado Carolina. Tal vez el 2020 me llegue muy pronto. Por eso el 2024 puede ser una fecha bastante factible si todo sigue como hasta ahora.

—Primer año en la categoría sénior y además, con éxitos como el logrado en Zagreb no se puede pedir más.

—Estoy viviendo un año fantástico. En júnior las cosas me fueron muy bien, y ahora en la categoría sénior también están sucediendo cosas positivas como lo vivido en Zagreb.

—Carolina, Andrea, Sara y ahora Paula y Olatz... la ‘escuela leonesa’ sigue fabricando campeones y siendo un referente de la gimnasia rítmica.

—El trabajo que se hace en el Club Ritmo es impresionante, con Ruth a la cabeza. Y eso da sus frutos. Puedes tener muy buenas condiciones pero sin la mano de las entrenadoras puliéndote y marcándote el camino a buen seguro que muchas cosas de las que se han logrado posiblemente no estarían ahí.

—Tras el triunfo en la Aura Cup donde tú y tus compañeras dirigidas por Ruth firmasteis una actuación notoria, ¿que es lo próximo que tienes subrayado como objetivo?

—La Copa del Mundo de Bakú. Para mí será mi debut en esta competición en la categoría sénior. Y lo afronto además junto a Sara Llana. Va a ser una experiencia muy bonita. Será también otro paso más hacia adelante en mi crecimiento como gimnasta. También voy a preparar el Nacional sénior donde aspiro a hacer un resultado positivo. Son los retos más destacados para este año aunque no los únicos.

—¿Qué ha supuesto entrenar al lado de Carolina?

—Para mí una ilusión enorme. Poder compartir entrenamientos y tapiz con ella ha sido algo maravilloso. Es un ejemplo a seguir.

—¿Cómo te defines como gimnasta?

—Mi estilo es bastante ‘aparatero’. Me gustan todos los aparatos y creo que se me dan bastante bien. Además me considero una gimnasta bastante explosiva que disfruta con los giros. Y sin duda donde mejor disfruto entre todos ellos es con las mazas.

—¿A quien dedicas tu éxito en Zagreb?

—A mi familia, mis entrenadoras empezando por Ruth... y a todos los que confían en mí.