«El fútbol me aportó cosas muy buenas, una fue jugar con España»

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Disfrutó e hizo disfrutar del fútbol. Lo hizo mostrando una personalidad propia. La de un jugador forjado a sí mismo que a base de goles llegó a convertirse en Pichichi de la Liga española. Mariano Arias ‘Marianín’ (León, 1946) explicará todas estas vivencias en las Jornadas del Deporte Leonés organizadas por Diario de León que hoy afrontan su quinta entrega. Palabra de un futbolista que dejó huella no sólo para el deporte leonés, también en el fútbol nacional.

—¿Qué sensaciones te reportan el ser considerado como un referente del fútbol leonés?

—Para mí es un orgullo. Es bonito que haya dejado huella. Para mí el fútbol ha sido mucho y si con mi trayectoria he podido ayudar a los niños a seguir mis pasos o a amar el fútbol me doy por satisfecho. Además ese cariño que me tienen, a pesar del paso de los años, es algo que sientes como muy especial.

—¿Qué llevó a un niño de Fabero como tú en aquellos años 50 a ser futbolista?

—Para mí era una diversión en mis primeros años. Me gustaba y veía que podía hacer cosas. Además, aunque no lo entrenaba, los goles eran algo habitual. Luego la vida me llevó a poder jugar en equipos como el Bembibre, la Cultural y el Oviedo. Fueron años muy buenos en los que además de mi crecimiento como jugador también el fútbol me marcó como persona.

—Se puede decir que en la sangre llevabas los goles.

—En cierta medida un goleador nace. Yo no es que fuera muy técnico pero cuando tenía el balón delante disponía de ese instinto que tienen los goleadores para ver sólo la portería. Es cierto que con el paso de los años puedes mejorar tu técnica y eficacia, pero antes hay que haber nacido con ese instinto. Respecto al fútbol en mi familia también tuve a un hermano que se le daba bastante bien. Era centrocampista e incluso la Cultural llamó a su puerta pero no quiso dar ese salto. Es algo personal que cada uno tiene que decidir.

—Uno de los logros más relevantes fue el título de Pichichi de Primera División. ¿Cómo lo viviste?

—Si he de ser sincero, no tenía esa intención y tampoco me preocupaba en exceso. Yo iba a lo mío, a jugar y disfrutar y en la medida de lo posible ayudar a mi equipo a ganar. Ese trabajo tuvo al final como resultado el galardón de Pichichi. Algo que guardo con mucho cariño.

—¿Fue el mejor momento de tu trayecto como futbolista?

—Fue uno de los mejores pero el más especial sin duda fue cuando debuté con la selección española frente a Turquía. Defender el escudo de España es algo que te marca en la vida. Y junto a ello también el ascenso de la Cultural a Segunda División. Lo pude disfrutar en primera persona con el equipo de mi tierra. Esos dos momentos han sido tal vez los más emocionantes.

—¿Ha cambiado mucho el fútbol de aquellos años al de hoy en día?

—Antes era más fútbol fuerza aunque tampoco hay que olvidar que tuve compañeros con mucha calidad como Piñán, Villafañe y Larrauri. En cierta medida los campos de fútbol de aquellos años no eran como los de ahora y en cierta medida encauzaban a un fútbol más directo y físico. En invierno incluso llegué a jugar en campos completamente embarrados. Y ahí la técnica pasa a un segundo plano. Había que adaptarse a las circunstancias. Pero no hay que olvidar que también se contaba con calidad. Ojalá hubiéramos disfrutado de los campos de hoy en día.

—¿Te imaginas jugando en la actualidad?

—Me tocó hacerlo en esa época, pero creo que sin duda también hubiera hecho cosas buenas. No me quejo de lo que me tocó vivir. Tal vez si lo hubiera hecho ahora mi ficha y sueldo hubiera sido mejor dado como está montado en la actualidad el fútbol. Respecto a los rivales no hay que desmerecer una época a otra. Ahora está Messi pero en aquellos años también disfrutábamos de los Di Stéfano, César, Gárate...

—¿Condiciona mucho el nacer en una población pequeña en la que las facilidades para que puedan verte equipos grandes es mayor?

—Si eres bueno tienes muchas posibilidades de llegar lejos. Es cierto que si lo haces en ciudades como Madrid y Barcelona las opciones de que desde niño te vean son mayores. Pero yo nunca pensé llegar a donde lo hice. El fútbol para mí era disfrute. Incluso cuando firmé por el Atlético Bembibre el que rubricó el compromiso fue mi padre. También llevó las gestiones cuando luego me incorporé a la Cultural. Para mí eso era más engorroso. Yo lo único que quería era jugar y disfrutar como siempre lo he hecho con el fútbol. Y en todos los equipos en los que milité.

—De tu etapa como futbolista sin duda alguna siempre has apuntado que en la Cultural viviste años imborrables.

—Fue algo maravilloso. Poder jugar en el club de tu tierra y disfrutar además con el ascenso a Segunda División. Eso no se paga con nada.

—¿Cómo ves ahora al club?

—Bastante bien. Lo único es que hay que tener paciencia. Se hizo un proyecto a cinco años y en el primero se logró ascender. Fue algo maravilloso volver a Segunda tras tantos años. La lástima es que sólo duró una temporada. Por eso ahora no hay que tener prisas innecesarias. Ir paso a paso, creando unos moldes y estilo que pueda servir para hacer cosas importantes. Ojalá que el club pueda disfrutar de más alegrías con otro ascenso. Y que sea el definitivo. Confío en ello por la historia del club y también por lo que representa para la ciudad y provincia.

—De los jugadores actuales, ¿a quien te pareces más?

—Sin tener tan mala leche creo que por la faceta de goleador y ese instinto para mirar de frente a la portería, a Luis Suárez. Eso sí, yo iba mejor de cabeza. Con los pies sería igual. Mis últimos 20-25 metros eran muy buenos.