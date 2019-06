«El gol del final nos mete de lleno en la eliminatoria»

á. o. | alicante

Lluís Planagumá, entrenador del Hércules, afirmó tras la derrota de su equipo ante la Ponferradina (1-3), que el gol final de Samuel aún da opciones de lograr el ascenso al conjunto alicantino. «Es una eliminatoria y lo que tenemos que hacer es meter tres goles en El Toralín», indicó en la rueda prensa posterior al choque de ida de esta última ronda de los play off de ascenso de Segunda División.

«Estamos de duelo y enfadados esta noche, pero a partir de mañana a pensar en hacer tres goles en Ponferrada por lo mínimo», explicó el catalán, quien indicó que la diferencia en el marcador fue un tema de «eficacia» más que de otros factores. Y es que el preparador se mostró convencido de que los suyos aún tienen opciones de darle la vuelta a la eliminatoria dentro de una semana en Ponferrada.

Sobre lo abultado del marcador, en el que los alicantinos encajaron tres tantos, Planagumá no quiso poner paños calientes, ni excusas. «No valoro la justicia del resultado porque los resultados se consiguen, no se merecen. Ha sido un resultado muy duro, pero el gol del final nos mete y pensamos en poder hacer algo grande», reiteró el técnico, quien se negó a dar por «muerto» al Hércules. «Lo que tenemos que hacer el sábado es meter tres goles y ganar, que es lo que han hecho ellos aquí».

Pese a la derrota, el técnico del Hércules quiso lanzar un mensaje de optimismo a sus jugadores y también al resto de la afición para que sigan apoyando al equipo hasta que el árbitro pite el final de la batalla definitiva que se vivirá en El Toralín en apenas seis días.

En la primera parte del duelo de ayer insiste que la diferencia la marcó la eficacia. «Es un tema psicológico».

«A nivel de ocasiones el partido fue parejo e incluso un poco a nuestro favor. Las eliminatorias sin detalles, te las juegas a cara o cruz y esos detalles hoy no se dieron», se justificó. «Estamos de duelo, enfadados, tristes, pero eso se acaba mañana a partir de las diez de la mañana».

«El ambiente de la afición y de la ciudad fue espectacular. Solo me queda felicitarles. Pero el partido no estuvo acorde con lo que se esperaba. Aún así nos quedan 90 minutos más. Si a ti te dicen que la Ponferradina iba a hacer tres goles ante un estadio lleno no te lo hubieras creído. Iremos allí a hacer tres goles», insistió antes de abandonar la sala de prensa del Estadio José Rico Pérez.