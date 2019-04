«El Reino llevará en volandas a la Cultural»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Magín Cantón, el forofo culturalista que anima con su bombo y cuchara de madera a su Cultu comenta antes del derbi del domingo: «Los dos equipos necesitan de su afición. Para volver al liderato la Cultural y alzarse a las posiciones de play off la Ponferradina. Las dos aficiones tenemos que apoyar desde la grada. La Cultural tiene una buena plantilla para estar ahí arriba del todo en la clasificación, pero los seguidores deben arropar a su equipo con todas sus fuerzas, con deportividad ante la visita del máximo rival y que el Reino se convierta en una fiesta del fútbol».

A continuación, Magín señala: «Soy culturalista de los pies a la cabeza, pero la Ponferradina es un equipo al que también le tengo cariño y afecto. He vivido varios partidos en El Toralín y sus seguidores me quieren igual que yo a ellos. Tiene que primar la deportividad en el campo y en la grada. Lo más importante es que se vea un gran espectáculo por parte de los dos equipos más grandes de nuestro fútbol leonés», manifiesta Magín a seis días del derbi provincial del fútbol leonés por excelencia. «Claro que al final del choque me gustaría que ganara la Cultural. En estos momentos está situada en posiciones de play off y con una victoria seguro que vuelve a entrar o rozar el liderato de la clasificación», espera Magín.

«Favorita veo a la Cultural. El Reino llevará en volandas a nuestra Cultu. La suerte también cuenta en este tipo de duelos provinciales. Los dos equipos tienen futbolistas de nivel como para desarrollar un juego vistoso. La Cultural tiene este año un gran equipo y tengo la seguridad de que va a ganar el derbi. Va a ser un encuentro muy bonito. Animo a todos los seguidores de uno y otro equipo que acudan al Reino de León. Se lo van a pasar en grande. No me cabe la más mínima duda. Es un partido para vivirlo. El derbi tiene un sabor especial. Es un día grande para el fútbol leonés. Al igual que cuando acudimos al Bierzo gozamos con el pulpo, el domingo la fiesta se va a vivir desde por la mañana en el Barrio Húmedo. Lo importante es que todos pasemos un gran día en la calle y después en el campo de fútbol. Cada uno animando a sus colores, pero sobra cualquier tipo de incidente y altercado. Es fútbol y fiesta. Nada más».

«La victoria va a ser necesaria para los dos conjuntos de cara a lograr los propósitos que tienen en mente desde el principio de la temporada. La Cultural si gana se va a colocar líder o muy cerca del liderato en la clasificación y con la moral que imprime llevarse un derbi», indica Magín Cantón.

Sobre las aficiones de uno y otro equipo, lanza un claro mensaje: «La grada tiene que animar a tope porque el derbi es algo más. Tiene que ser una fiesta en la que lo único que tiene que imperar es el buen fútbol, con el respaldo de las dos aficiones».