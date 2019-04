«El resultado es el que es y hay que aceptarlo»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

José Manuel Aira, entrenador de la Cultural, dio por bueno el empate cosechado en el derbi, aunque al técnico berciano le hubiera gustado sumar los tres puntos, «pienso que a todos nos hubiera gustado otro tipo de resultado y haber ganado el partido, pero entiendo que tal y como se ha desarrollado el partido al final creo que hubo momentos para los dos equipos, en el que ellos pudieron hacernos daño y nosotros también tuvimos nuestras opciones. Al final creo que la falta de acierto ante la portería rival en las situaciones que generamos nos privó de hacer algún gol más para obtener otro resultado. Al final, el resultado es el que es, hay que aceptarlo y analizar el partido para sacar conclusiones».

Para el entrenador del equipo blanco el punto sumado en el derbi permite a la Cultural seguir su camino, «el punto nos permite seguir en nuestro camino. Es un punto más y para nosotros supone una jornada más, un partido más, todas las situaciones tanto positivas como negativas nos sirven también. Las negativas hay que corregirlas y potenciar las positivas, y ya sólo nos quedar pensar en el Burgos».

Aira aseguró que el cambio obligado de Saúl por lesión condicionó el posterior desarrollo del derbi, «el cambio condiciona sobre todo lo que pasa después porque nos obliga a realizar un cambio cuando no era necesario ni teníamos previsto, nos resta la profundidad que nos da Saúl en esa situación y en ese carril de fuera, con lo cual al contrario le provocamos menos dudas, pero a nivel defensivo no nos perjudicó en absoluto porque creo que Iván mantuvo un nivel excelente, porque es un jugador tanto en la posición de central como en la de lateral con experiencia y con la velocidad suficiente para defender cualquier situación. Para mí hizo un gran partido en una posición en la que no venía jugando desde hace tiempo».

El entrenador blanco no quiere hacer valoraciones sobre los resultados de la jornada y asegura que la primera posición sigue estando al alcance de la Cultural, «nosotros tenemos que pensar en seguir nuestro camino y pensar sólo en el Burgos, en hacer un buen partido, competir bien y ganarlo. Lo que no depende de nosotros no nos puede ni quitar tiempo ni despistarnos».

Al técnico berciano no le preocupa que su equipo no gane a los rivales directos, «es una realidad que está ahí, que no hemos conseguido grandes resultados contra rivales que están en la parte alta, creo que en el derbi estuvimos más cerca de hacerlo que el otro día en Fuenlabrada donde creo que no estuvimos al nivel que tenemos y que debemos estar pero creo que el camino es lo que mostramos ante la Ponferradina, el competir contra este tipo de equipos, el intentar ajustar mejor ciertas situaciones que nos den más posibilidades, más control del partido y más opciones de llegar a la portería rival y mejorar nuestro rendimiento contra este tipo de rivales para lo que venga en un futuro».

José Manuel Aira esperaba esta Ponferradina, «sí, porque en cuanto a alineación y manera de comportarse creo que no varió de lo que pensábamos. Al tener alguna ausencia por lesión creo que no tenían muchas alternativas y sabíamos que nos encontraríamos una Ponferradina que iba a atacarnos y que quería correr. Creo que lo consiguió en ciertos momentos del partido por nuestros errores en el pase, donde encontraron esas opciones que a ellos les gustan para correr con Isi, con Pichín y con Carlos. No ha sido un equipo tan replegado como se comportaba hace un tiempo sino que vino a buscarnos y nosotros en muchos momentos con la seguridad en el pase supimos salir y generarles problemas pero en otros momentos esos errores en el pase propiciaron las situaciones de ellos en ataque».

Sobre la afición y su comportamiento manifestó: «Es para estar orgullosos de las dos aficiones, de como se han comportado y como han vivido el partido, por lo menos en el estadio, animando cada una a su equipo y creo que la provincia de León y las dos aficiones han dado una imagen al fútbol español de cordialidad, que se puede disfrutar de un derbi cada uno empujando a su equipo pero con deportividad y con la forma de actuar que deben tener unas aficiones».