"En fútbol no se puede dar nada por hecho. Saldremos a buscar al Hércules para ganarles"

En el deporte no puede darse nada por hecho y en el fútbol menos. Por eso existe la palabra 'Maracanazo', porque a veces dos y dos no son cuatro. La Deportiva tiene una ventaja magnífica: 1-3, cosechada en el partido de ida ante el Hércules. Pero falta rematar la faena.

Por eso (al margen de algunos pobres intentos de enredar) en el club nadie piensa en celebraciones. No se quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Y si en los últimos días ese mensaje se ha repetido machaconamente desde el club y los jugadores ayer el técnico Pérez Bolo no se apartó ni un milímetro de esa consigna.

"Es un partido con muchos alicientes, de muchas ilusiones y estamos todos con ganas de que llegue este sábado para disfrutar con nuestra gente y conseguir el objetivo que nos marcamos cuando llegué a Ponferrada", dijo el entrenador blanquiazul.

Y en su último mensaje antes de este envite trascendental hubo también mucho respeto para un Hércules al que solo le queda una apuesta: la del todo o nada. "Va a ser difícil, porque es un rival que va a morir matando, pero está en nuestras manos dar nuestra mejor versión para conseguir el ascenso. .El partido va a ser largo pero si el Hércules sale a muerte nosotros lo haremos el doble, sus ganas tenemos que multiplicarlas por dos.Queremos que sea nuestro partido y nuestra final por eso iremos también a muerte".

Reconoció Pérez Bolo que no le costó nada rebajar la euforia de su plantel porque todos saben donde pisan. "Tengo un vestuario súper humilde y todos sabemos que en fútbol no se puede dar nada por hecho y nosotros no lo vamos a hacer en el último partido. Es un partido que queremos ganar y por eso insisto: saldremos a buscar al Hércules para ganarles. Espero un Hércules que venga a buscar nuestra portería y nosotros haremos lo mismo buscaremos su portería para hacer goles".