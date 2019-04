«En la primera vuelta desalojamos una grada entera para la afición leonesa»

José Fernández Nieto fue protagonista en el programa especial de esRadio Bierzo

previo al clásico del fútbol provincial. El presidente de la SD Ponferradina dijo estar algo nervioso y resaltó la importancia del duelo, a la vez que resaltó el cambio del equipo berciano en las últimas semanas: «Son tres puntos, pero es algo más. Nos la estamos jugando los dos, no como en la última visita. En una liga no siempre estás bien, no hay el mismo ritmo, la misma motivación, el mismo estado de forma... Nosotros tuvimos dos meses flojos, pero tras el partido de Las Palmas el equipo está de otra manera».

Silvano lamentó que no vayan a poder ir todos los seguidores bercianos que quisieran: «Seguro que podrían ir más, pero tenemos un tope que nos han entregado. Nos hacían falta más, pero allí nos dicen que el aforo es el que es. También es verdad que nosotros le desalojamos una grada completa para la afición de la Cultural».

Desde que la actual juega en su actual estadio, la Deportiva ha obtenido en más ocasiones resultados positivos que el equipo local. Ganó en las temporadas 2002-2003 (0-2), 2003-2004 (0-2), 2005-2006 (0-1), 2007-2008 (0-1); igualó en la 2004-2005 (1-1) y 2016-2017 (0-0) y sólo perdió en la 2001-2002 (5-3) y 2009-2010 (1-0) cuando ya era campeona de Liga.