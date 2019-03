«En el segundo tiempo perdimos el control»

El entrenador visitante analizó brevemente el choque, reconociendo que la Deportiva estuvo mejor en el segundo tiempo y explicando el cambio de sistema que introdujo para este choque: «Nos costó controlar el partido. La Ponferradina dio un paso adelante tras el descanso y nos puso en más dificultades, aunque es normal jugando en casa. Su empuje nos echó atrás y perdimos el control que habíamos tenido en la primera parte. Buscaba otra alternativa con Romay, que domina el juego directo. Queríamos aprovechar sus virtudes. De ahí el sistema empleado. Quedan muchos puntos y no hay que ponerse nervioso. Son muchas batallas. Hemos perdido una, pero queda mucho por delante. Seguimos igual de ilusionados. Va a estar muy igualado todo hasta el final y el que sea más constante va a entrar. El partido tenía mucha tensión, pues ambos nos jugábamos mucho».

Eventos simultáneos

Una vez más el caos reinó antes del comienzo del partido en los alrededores del estadio. Se volvió a hacer coincidir un partido de la Deportiva con otro evento -ayer fue el carnaval, otro día es una carrera en coche, otros en moto y otro a pie- y no se puso ningún medio para que los accesos al estadio no estuvieran colapsados. Así, cuando empezó a llegar el personal, los aparcamientos estaban llenos, incluidos los reservados, que el personal usó «a su libre disposición». Pero no hubo ni una multa ni un servicio de grúa. Ni siquiera se cortó el acceso al aparcamiento principal del estadio. El 27 ó 28 de abril, siguiente capítulo.