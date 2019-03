Encontrados los cuerpos de los montañeros desaparecidos en Pakistán

La búsqueda de los montañeros en el Nanga Parbat, en Pakistán, ha llegado a su fin. Los cuerpos del italiano Daniele Nardi y el británico Tom Ballard han sido encontrados después de que ambos alpinistas desaparecieran hace dos semanas.

El embajador italiano en Islamabad, Stefano Pontecorvo, ha confirmado en Twitter que las siluetas avistadas por el equipo de búsqueda en Mummery a 5.900 metros son las de los alpinistas desaparecidos el pasado 24 de febrero.

El equipo de búsqueda del montañero español Alex Txikon ha hallado los cadáveres de los que se perdió la pista a 6.250 metros en el Nanga Parbat (8.125 m) cuando intentaban hacer cima en una extraña expedición invernal por el peligroso espolón Mummery.

With great sadness I inform that the search for 🇮🇹 @NardiDaniele and 🇬🇧 Tom Ballard is over as @AlexTxikon and the search team have confirmed that the silhouettes spotted on Mummery at about 5900 meters are those of Daniele and Tom. R.I.P. #NangaParbat pic.twitter.com/vBmsRKJgKC