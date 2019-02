Enésima ocasión en la que el equipo culturalista no cierra el partido y lo paga con penas que se purgan al final

La Cultural no fue capaz de ganar el primero de los dos partidos que tiene de forma seguida en el Reino de León y sólo empató (1-1) frente al Unionistas, un rival que llegó a León sin una capacidad ofensiva. Por despropósitos de la Cultural en el juego, con las líneas muy separadas y sin la intensidad que se precisa para ganar un partido, lo pagó muy caro con un empate que no sabe a nada ante una parroquia que cada vez ve más lejos al equipo culturalista de la cabeza de la clasificación general, después de una jornada en la que los grandes del grupo no fallaron y se distancian todavía más del cuadro leonés. Quedan 39 puntos por disputarse. Un mundo. La competición entra en su fase decisiva. José Manuel Aira lo sabe y dejará la piel para hacer historia en la Cultural. Tiempo al tiempo. Páginas 2 y 3