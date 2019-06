Enganchados a Heurtel

Por el espléndido momento de juego y el enorme talento que atesora, Thomas Heurtel centra las esperanzas del FC Barcelona de alargar la final de la Liga Endesa que este viernes vivirá su cuarto capítulo en el Palau Blaugrana (21.00 horas, #Vamos). El Madrid domina, por ahora, la final por 2-1, tras la victoria de los azulgranas el miércoles con otra nueva exhibición del base francés (21 puntos, con 7 de 11 en tiros de campos y 4 asistencias) y al factor cancha se aferran los barcelonistas, que aspiran a forzar el desempate el domingo en Madrid y esquivar el segundo match ball del que dispondrá el equipo de Pablo Laso.

"La gente nos empujó todo el partido y para el próximo espero un Palau aún más caliente. Intentaré dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, A veces me equipo a veces rindo bien, espero que volvamos a hacer este viernes el mismo partido, apuntó Heurtel, que vive un espléndido momento deportivo y también personal junto a su mujer Mel con el nacimiento el pasado 3 de junio de su hijo Lucas, en los micrófonos de Esports3.

El base francés, que tiene pendiente la renovación de su contrato, aunque su deseo es seguir, igual que el del club, se ha convertido en un factor diferencial en una final marcada por el enorme equilibrio entre Madrid y Barcelona, que ha disparado en 54% la audiencia respecto a la del año pasado. Una canasta ha decidido los dos últimos encuentros y cuatro de los últimos cinco enfrentamientos. Un triple de Carroll, a dos segundos del final, dio el triunfo al Madrid en el segundo partido de la final (81-80). Una bandeja de Singleton completó un parcial de 7-0 con el que el Barça le dio la vuelta al tercero (78-77).

PROTAGONISTA ÚNICO

Pero mientras en el equipo de Laso han ido apareciendo diferentes jugadores como Campazzo, Carroll o Thompkins, en el Barça el protagonismo de Heurtel ha sido constante y la defensa madridista ha sido incapaz de encontrar un antídoto para rebajar su prestación, que le convierte en un firme aspirante al título de MVP si la final cae del lado azulgrana. El base francés ha sido el máximo anotador azulgrana en los tres partidos (14 puntos en el primero; 30 en el segundo y 21 en el tercero) y encabeza las estadísticas de estos play-off como máximo anotador (19,8), asistencias (4,63), faltas recibidas (4,25) y valoración (19,9).

En el segundo encuentro, por ejemplo, el base nacido en Beziers hace 30 años, firmó la mejorar marca en un play-off en 21 años y el segundo mejor registro de un azulgrana en una final, igualando a Epi ( Xavi Fernández consiguió 31 en 1996). En los dos últimos partidos, en concreto, Heurtel se ha mostrado muy efectivo en sus penetraciones a canasta (16/20, 80% en tiros de dos) y casi infalible desde el tiro libre (95%, 18/19).

No quiero hablar de mi actuación personal. Me siento bien, pero me sentiré mejor si ganamos esta liga ", cuenta el base francés, que sigue confiando ciegamente en las posibilidades del equipo azulgrana. "Ellos están jugando muy bien, muy acertados en los triples y cada partido es muy duro, pero debemos seguir demostrando la intensidad y la fe con la que siempre jugamos en el Palau", cuenta.

Thomas es un grandísimo jugador. Es muy importante para nosotros, no solo por los puntos que anota, sino por el juego que es capaz de generar con sus asistencias, le reconoce su compañero Roland Smits, mientra el madridista Gustavo Ayón reconoce que será una de las claves car aal cuarto encuentro. Debemos intentar que no genere juego para sus compañeros, asegura el pívot mexicano, cuya continuidad en Madrid parece más que complicada. Nosotros tenemos que salir a morder y no dar opciones al Barça, añade Ayón. Tenemos que ir a por el quinto encuentro, es una final y tenemos que darlo todo, asume, por su parte, el ala-pívot estadounidense Chris Singleton para explicar el sentimiento que se vive en el vestuario azulgrana, enganchados a la inspiración de Heurtel.