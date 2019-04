Enloquecido empate del Barça ante el Villarreal (4-4)

Se derritió el Barça, pero no se quebró del todo. Ni mucho menos. Pareció quedar minimizado incapaz de aprovechar una cómoda renta de dos goles acabando destrozado por un Villarreal que sobrevivió con la entereza de Cazorla y la velocidad de Samu. Pareció roto cuando encajó cuatro goles y estaba destinado a encajar la derrota que no imaginaba. Pero siempre queda Messi. Y su tradicional gol de falta. Siempre está Suárez. En una volcánica noche, sacó un empate, pero lanzó un mensaje. Ni siquiera perdiendo 4-2 baja los brazos, aunque necesitara del genio de Leo (soberbia falta la suya) y del disparo furioso de Suárez en el último suspiro. Fue literal. Hay partidos maravillosos para la gente, que no deberían terminar nunca.