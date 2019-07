Entrevista a Cefferin: "No habrá Superliga europea mientras yo sea presidente de la UEFA"

Surge el nombre de Javier Tebas y al abogado esloveno que habla junto a una paradisíaca vista del Lago de Ginebra se le tensiona levemente el rostro. "Es muy vehemente, y eso no es necesariamente bueno", dice Aleksandr Ceferin, el esloveno de 51 años que está al frente del fútbol europeo, el dueño, por decirlo llanamente, de la Champions. Abogado, deportista, buen jugador de fútbol, Ceferin es un 'outsider' en el mundo de la alta política en torno al balón. "Lo nuestro es fútbol, día tras día", dice en una entrevista con este diario en sus oficinas de Nyon. Pero sería un iluso Ceferin si pretendiera ignorar que él también debe ser político y hacer política. Por eso se reúne con Michel Platini cuando casi todos lo consideran un apestado, por eso elogia a Florentino Pérez y, a su vez, le para el carro: "No habrá ninguna Superliga mientras yo esté al frente de la UEFA. Y punto final".

Los equipos ingleses coparon las dos recientes finales europeas. ¿Eso es bueno, es malo...? (piensa) No está mal. Está bien, es una coincidencia, diría, no creo que esto vuelva a suceder el próximo año. Esta vez tuvimos dos finales agradables, dos grandes eventos. Muchas veces dije que no me importa quién llegue a la final. Para mí es importante que tengamos grandes eventos y que no haya problemas.

Y hubo, sobre todo, dos grandes semifinales. Increíble, recibí SMS de todo el mundo diciendo que Hitchcock no era nada comparado con la UEFA. El partido más loco, el más emocionante, fue el Ajax-Tottenham.

Su idea sobre limitar el número de estadios capaces de albergar una final de la Liga de Campeones... ¿Es ese un plan real? Mire: la final de la Liga de Campeones se convirtió en un gran evento en Madrid. Tuvimos casi un millón de solicitudes de entradas para solo 62.000 asientos. Una locura, todos querían estar ahí. Tienes que ir a las ciudades que tienen suficientes hoteles. Los principales eventos tienen que ser en las grandes ciudades donde puedes organizarlos. Por ejemplo: Cardiff tiene un estadio muy lindo, pero la infraestructura hotelera... La gente se alojaba en Londres y venía en tren. Hubo quienes terminóa acampando y pagando cientos de libras por un espacio en los jardines de casas.

¿Cómo se cambia esto? Lo pensaremos. El año que viene tenemos la final en Estambul y el estadio es lo suficientemente grande, algo así como 70.000 espectadores. Y la ciudad es grande, y puedes llegar a Estambul desde cualquier parte del mundo con un vuelo directo. Esto es muy importante.

¿Cómo se siente, como presidente de la UEFA, cuando recibe la noticia de que un expresidente de la UEFA es arrestado? Me sorprendió, en primer lugar. Todavía confío en que nada haya estado mal. No sé la situación, no estaba en el fútbol entonces. Como abogado, no me gusta cuando lo arrestan y está en los medios de comunicación de inmediato. Esto significa que alguien quería que esto saliera en los medios, porque también se puede mantener de forma confidencial si se desea. No quiero entrar en el caso concreto, como abogado nunca lo hago.

¿Todavía tiene contacto con Platini? Sí, vive a pocos kilómetros de aquí. De vez en cuando cenamos.

Tendrá una experiencia que compartir con usted como ex presidente de la UEFA, imagino. Sí, pero sobre todo es una relación amistosa.

¡No era un mal jugador...! ¡Era un jugador muy grande! Y una buena persona con buen sentido del humor. Siempre trato de respetar a las personas que ya no están en posiciones altas. Porque son pocas las personas que se relacionan con ellas cuando ya no están en esas posiciones de poder. Y sé que me va a pasar lo mismo.

Todo lo relacionado con Qatar 2022 parece conllevar complicaciones. A ver, a ver. No vi ninguna prueba concreta de que algo estaba mal. El problema es que cuando la policía y los fiscales investigan cosas, no tenemos información. Ellos tienen mucha más información.

¿Prevé una presidencia de la UEFA más allá del 2023? ¿O incluso la presidencia de la FIFA? No, FIFA no. En la UEFA, no lo sé. Tenemos límites de mandatos de todos modos. Pero nunca se sabe, porque si hace cinco años me decían que yo sería el presidente de la UEFA, me hubiese reído. Nunca sabes lo que trae la vida. Tengo ahora hasta el 2023 y tengo que decidir qué hacer. Ahora mismo disfruto, esta es una organización de fútbol, no una organización política.

¿Y qué es la FIFA? La FIFA es una organización de fútbol, pero mucho más cercana a la política que la UEFA. Tienen cada cuatro años una gran competición, pero el resto del tiempo hacen política. Y todo el mundo a su disposición, así que... Nosotros funcionamos más como una empresa, ellos funcionan más como unas Naciones Unidas. Aquí hablamos de fútbol día tras día.

¿Recibió alguna explicación del presidente Emmanuel Macron tras las críticas que le dedicó a la UEFA en París? No, nada...

No estaba nada feliz ese día. Por supuesto que no estaba feliz! Porque cuando la política intenta interferir en el fútbol no puedes estar feliz. Para mí la historia está terminada. No permitiré que ningún político, de países grandes o pequeños, interfiera en el fútbol. Para mí es poco educado, poco hospitalario, ser la anfitriona de un Mundial de fútbol femenino y hablar de algo completamente diferente, algo en lo que no debes meterte porque no conoces los detalles y, principalmente, porque no es tu jurisdicción.

Arreglo de partidos, manipulación. Usted describió esto como un cáncer. ¿El sistema de detección temprana que permitió descubrirlo en España funciona para todos los países? Lo tenemos, y lo compartimos con cada federación. Sí, controlamos todo el fútbol europeo, pero el problema es que podemos detectar que hay tres millones de euros en juego en un partido de tercera división en Eslovenia y podemos informar, pero lo siguiente es cómo probarlo. Muy difícil, necesitaríamos una mejor cooperación con la policía local, los fiscales, porque ellos pueden interceptar llamadas telefónicas, ellos pueden detener a las personas. Nosotros no.

Entonces, el arreglo de partidos existe y la UEFA no puede luchar sola contra él. Sí, podemos luchar y lo hacemos. Y muchos gobiernos lo hacen también, pero deberíamos ser más estrictos.

Recientemente dijo que no ve la posibilidad de que haya manipulación de partidos en la Liga de Campeones, ¿está seguro de eso? No, nunca estás seguro de eso, pero no creo que haya una posibilidad. Nunca aposté en mi vida, así que tal vez no sé exactamente cómo funciona, pero es lo mismo si apuestas en un partido de tercera división que en la Liga de Campeones. Por supuesto que depende de cuánto pagas. Y, por supuesto, es más fácil influir en los partidos si a los jugadores se les paga 300 euros al mes que a un partido donde se les paga a los jugadores 30 millones.

¿Está trabajando de manera cercana con Javier Tebas, el jefe de la Liga española? España es un gran foco en toda esta historia. Creo que Tebas está más en los medios de comunicación que ninguna otra persona en el fútbol. Está luchando principalmente con otras partes interesadas. Por lo tanto, no hay suficiente tiempo para hablar con él. Pero discutimos con él hace uno o dos años sobre la seguridad y el arreglo de partidos, aunque trabajamos con federaciones principalmente, no con las Ligas.

Tebas es una especie de fenómeno, la Premier League lo quiere, la Serie A, China ... ¿Qué piensa de él? Él es muy vehemente. Muy vehemente.

Muy vehemente. Eso no es necesariamente bueno ... Por supuesto que no es necesariamente bueno. Por lo demás, no lo conozco tan bien, así que no puedo comentar mucho.

La Superliga europea que impulsa Florentino y los cambios que usted quiere hacer en la Champions, ¿qué tan similares son estos proyectos? Antes que nada, no sé nada de ninguna Superliga. Estamos debatiendo sobre la competición después de 2024. Antes de que yo llegara no se debatía nada. Solo se tomaban decisiones y a nadie le importaba. Ahora comenzamos las discusiones y luego te preguntas si fue bueno abrir el debate o no, porque todos comienzan a gritar. Tebas es el primero en hacerlo. Ahora se calmaron un poco, pero en Europa, el populismo está en el nivel más alto, también en el fútbol. Uno grita, el otro llama a los políticos para pedir ayuda, el tercero de otro país es dueño de algunos medios y coloca artículos sobre el asunto. Entonces, vuelvo a Eslovenia y la gente me dice que estoy haciendo la Superliga. Y yo les digo que de dónde sacaron eso. "No sé, los medios!", dicen. Populismo! Y las ligas más ricas del mundo gritan: "Quieres matar a los pobres del fútbol!". Por favor, quién eres tú? Si eres tú el que quiere matar a los pobres... No habrá ninguna Superliga mientras yo esté al frente de la UEFA. Y punto final.

Entonces, ¿qué quiere cambiar en la Liga de Campeones? Porque hay cosas que quiere cambiar... Estamos en un proceso de consulta ahora. Nos gustaría proteger a equipos como el Ajax este año, o Mónaco y Leicester City antes. Ajax jugó las semifinales este año y ahora tendrán que vender a todos los jugadores porque no saben si se clasificarán para la Champions el próximo año. No creo que debamos proteger demasiados clubs, porque entonces sería algo demasiado cerrado, pero creo que tenemos que proteger a algunos clubs.

¿Cómo lo haría? ¿Teniendo en cuenta su historia? No, una idea es que algunos clubs que logran llegar a cierta etapa de la competición también compiten el próximo año. Los clubs como el Ajax que tuvieron una temporada fantástica y ahora tienen que clasificarse para la Liga de Campeones... Ellos no saben qué hacer. Si vender a su equipo o no. Tenemos una reunión el 11 de septiembre para debatirlo con las Ligas y la ECA.

Teniendo en cuenta lo que dijo anteriormente, será una reunión interesante. ¡Mucho!