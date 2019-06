Entrevista a Nadal: "Estaba cansado de tener dolor"

Relajado, pero cansado, dice Rafael Nadal, mientras se sienta a conversar con los enviados especiales en París un día después de ganar por decimosegunda vez Roland Garros en el hall del hotel Melià Tour Eiffel, donde se aloja desde que llegó a París. Lo hace en atuendo deportivo, gorra, camiseta y pantalones cortos. Se le ve tranquilo como a alguién que ha cumplido su objetivo, un año más.

- 12 títulos de 15 posibles, 93 victorias de 95 en París. Qué le dicen esas cifras? Lo que puedan decir a cualquiera. Es lo que es, un hecho. Ganar 12 Roland Garros es increíble, una de las cosas especiales que han ocurrido en el deporte, estoy muy feliz y agradecido de ser parte de ello, de haberlo vivido. Dicho esto, lo vivo desde el día a día y desde la normalidad.

- Un día después y ya algo más reposado, Cómo asimila su triunfo? No. Desde que terminé la final, entre una cosa y otra, no he parado. Tuve que hacer el control, atender a los medios... Llegué al hotel, me cambié en dos minutos y fui a la cena, que había un montón de gente y de e la cena directo a la cama y aquí estoy, no he tenido tiempo para analizarlo desde una perspectiva diferente. Estoy muy contento por lo conseguido y tengo la necesidad y las ganas de desconectar un poquito.

-Le apetece perderse unos días? Bueno, perderme no sé. Creo que el mar no está en las mejores condiciones, voy a tener que hacer otras cosas.

- Tendrá tiempo de desconectar ahora? No hay mucho tiempo entre Roland Garros y Wimbledon. Será una mini desconexión. Pararé unos días para recuperarme mental y físicamente, y luego prepararé Wimbledon a conciencia.

- Hoy es portada en todos los periódicos y le pone como ejemplo. Le abruma tanto elogio? No. Lo agradezco. Soy una persona de una emoción contenida, tanto cuando las cosas van muy mal como cuando las cosas van muy bien. Y eso me ayuda a soportar las dos cosas: las victorias y los elogios como las derrotas y las críticas.

- En el torneo de Barcelona dijo que tocó fondo. Estaba cansado de tener dolor, no solo en el tenis. Me han ocurrido muchas cosas y la mayoría las sabéis, otras no. No ha habido prácticamente ningún torneo en el que no me haya pasado algo. Uno se cansa de jugar con más antiinflamatorios de la cuenta o con soluciones momentáneas. En Barcelona fue el momento más bajo. A partir de ahí tuve un cambio muy importante. Perdí con Thiem (semifinales) pero fue un buen duelo, a pesar de la derrota. Fui subiendo escalones, empezando muy de abajo, cada día y cada semana ha sido mejor, dando un paso hacia adelante que se ha conseguido con una actitud y una voluntad positiva, sin queja, sin lamentos cuando las cosas iban mal.

- Incluso se planteó parar. No! Cuando dije parar me refería a un rato, no a retirarme. Estaba cansado de tener problemas que me han quitado la opción no solo de competir, también de entrenarme. A mí me gusta entrenar, me gusta hacer deporte, y estaba cansado de no poder hacerlo por culpa del dolor. Nada más. Cuando eso ocurre más meses de la cuenta, la cabeza tiene un bajón. Mi idea era parar un tiempo no muy largo, para regenerarme.

-Todo eso condiciona su calendario? Hace mucho tiempo que condiciona. No es nada nuevo. El año pasado jugué solo nueve torneos, el anterior jugué lo que jugué... A veces, la gente se acuerda de mí jugando y jugando y jugando... Hace años que eso ha dejado de existir, mi calendario es mucho más selectivo y se enfoca todo pensando en preservar el máximo mi físico. Se trata de alargar el máximo tiempo posible mi carrera. Aun así, han ocurrido más problemas de los esperados.

- Son comparables estos problemas con la situación que vivió en el 2005, por su lesión en el pie? Es una historia completamente diferente. Yo empezaba tenía 19 años y ya era el número 2. Que te digan que quizás no puedes volver a hacer lo que has hecho y para lo que te has preparado es un golpe muy duro. Ahora tengo una carrera hecha mucho mejor de lo que hubiéramos soñado. Si tengo momentos bajos es por tener más dolor de la cuenta. A mí, cuando me duele la mano, la rodilla, la operación del pie del año pasado cuando intenté volver...... Son cosas que te van inhabilitando y ya no solo en tu vida profesional, también la personal. Te impide hacer cosas que me hacen feliz.

-Nos sorprendería saber cuántas resonancias hace al año o cuántos tratamientos médicos recibe? Son esas cosas que dice que no sabemos? Sí, y es mejor que no lo sepáis (sonríe). En el tubo (de resonancia) me he tenido que meter muchísimas! veces en mi carrera, y la verdad es que no me gusta nada. Tampoco repetir todo lo que me pasa porque quedas como un mártir y yo solo me puedo considerar un afortunado en esta vida.

-Echaría de menos el tenis? No. Mi vida sin el tenis también es feliz. El tenis ha sido una parte muy importante de mi vida, pero no es lo único ni lo principal. Hay muchas cosas que me hacen feliz. Pasar tiempo con las personas que quiero.

-Tiene una imagen ejemplar pero, tendrá defectos? Muchos, muchos. Si hubieras subido a mi habitación hace una semana lo hubieras visto. Soy una persona aplicada, pero no ordenada. Tengo mis defectos, como todo el mundo.

- Qué destacaría de su vida fuera del tenis? Gente al lado que me ayuda a ser feliz siempre. Amigos de toda la vida, una buena familia y un buen entorno que me llena. Esto es lo más importante. Es la mejor virtud que puedo tener, gente buena al lado que me ayuda diariamente.

- Entre esa gente está Carlos Moyá. Qué ha sido para usted estos duros meses? Aparte de ser mi entrenador, es compañero de hace muchísimos años. No porque mi tío fuera mi entrenador dejaba de verle como mi tío y no porque Carlos sea mi entrenador dejo de verle como mi amigo. Ya no es una relación profesional, es una relación más personal con todos los integrantes del equipo. Hacen de amigos cuando tiene que serlo y hacen de profesionales cuando me tienen que apretar. Los días que uno está más bajo me tienen que apretar y lo hacen.

-Que le ha dado Moyá como entrenador? Carlos llegó en un momento que para mí fue aire fresco, introducimos una forma diferente de entrenar. Es una persona ordenada y me facilita lo que es el día a día, que a estas alturas de la carrera es mucho. Aparte de ser un apasionado del tenis que conoce a los rivales y a mí, me puede ayudar mucho.

- Del 2005 al 2019, cómo valora su evolución tenística? Tienes que evolucionar. Las piernas no son las mismas que en 2005 y hay que suplir cosas que vas dejando por el camino añadiendo otras. A nivel de posición, a nivel de entendimiento del juego...es la única manera de seguir siendo competitivo. Yo en tierra juego también diferente, aunque la esencia básica no la he perdido. Ahora con el revés construyo mucho más, pierdo menos pista, tengo un esquema de juego diferente. En rápida, sí que es verdad que mi juego ha cambiado.

-Qué ha sido lo más difícil de ese cambio? No ha habido nada muy difícil. Lo más difícil es mantener la ilusión por mejorar y buscar soluciones a las adversidades. No es que sea un cambio radical, son pequeños cambios que vas haciendo. Es un proceso lento, pero lógico. Todo se resume en buscar soluciones para seguir estando con opciones.

-Siente que nadie puede vencerle en tierra? No, este año me han ganado tres veces. Nunca me he sentido invencible. Pero en Roland Garros me he sentido cómodo las dos semanas, me veía bien, preparado. Después, ganar o no ganar es otra cosa, en cualquier momento se puede complicar, pero yo estaba preparado.

-Tenía alguna preferencia como rival de la final entre Djokovic y Thiem? No lo tenía claro, con la mano en el corazón. Miraba la semifinal, lo poco que la pude ver, y no tenía claro. Dos juegos difíciles, los dos rivales más peligrosos en esta superficie, y lo único que quería era estar yo bien.

-Roland Garros será diferente el año que viene con la pista cubierta y jugando de noche. Cambiará para usted? Las cosas que pueden pasar en el futuro no las sé hasta que no las vivo. Jugar en tierra denoche no me gusta mucho, es una sensación rara. Pero es una evolución necesaria para el deporte y los aficionados. Roland Garros siempre será Roland Garros.