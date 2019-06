Entrevista a Nahikari: "No hay nada imposible, tendremos nuestra oportunidad"

Nahikari García (Urnieta, 1997) se pasó dos años en infantiles sin poder competir porque era una niña. En pleno Mundial, recuerda cómo esa lucha para llegar a la élite del fútbol le ha llevado a ser una pieza protagonista para la selección española en Francia, donde muestra una gran madurez pese a tener solo 22 años. La realista es consciente del papel que tiene en esta cita, y de que puede ser un referente para otras niñas. "Tenemos que ser responsables y cuidar mucho lo que hacemos", explica a EL PERIÓDICO en Reims, donde España se enfrenta este lunes a la gran favorita al título, Estados Unidos. "Debemos creer en nuestras opciones y esperar la oportunidad que vamos a tener".

Primer Mundial y estás teniendo un papel muy importante. ¿Cómo se afronta con esa madurez un partido como el de Estados Unidos?

Con muchísima ilusión. Nos hemos ganado estar en una situación así. Está claro que es un partido complicado pero también es muy bonito. Nos enfrentamos a la mejor selección y hay que creer mucho. La clave será creer en nuestras opciones, en que vamos a tener momentos en el partido y que tenemos que ir todas a una.

Ya viviste la experiencia de la Copa de la Reina en la que venció el equipo que a priori no era favorito.

Es un ejemplo de que no hay nada imposible. Siempre digo que cada equipo tiene su oportunidad, y sin duda que nosotras la vamos a tener. Hay que aprovecharlas, potenciar nuestras virtudes y sobre todo creer durante el partido. Cuando jugamos esa final el sentir principal del equipo era que se podía ganar. Tenemos que conseguir algo parecido, siendo conscientes de que es complicado pero que debemos salir a ganar sin ninguna duda.

¿Es más un trabajo mental que físico?

Tenemos la confianza de ver que hemos jugado nuestro mejor fútbol en este campeonato. Contra Alemania se compitió muy bien y se tuvieron buenas sensaciones. Con Sudáfrica y China, a pesar del sentir exterior, generamos muchas ocasiones. Se nos achacaba falta de verticalidad y eso ya no es un problema. Estamos bien y las jugadoras estamos rindiendo a buen nivel. Debemos tener confianza en este equipo. Se puede.

El camino habrá sido duro, pero parece que las jóvenes lo habéis tenido más fácil que vuestras compañeras más veteranas.

En infantiles me pasé dos años sin poder jugar porque no me dejaban. Las experiencias individuales son las que nos han hecho llegar a este día tan importante. Vemos que ahora hay muchísimas más posibilidades. Estos días por ejemplo veíamos la Liga Promises y es una pasada que las niñas puedan disfrutar de torneos así. Se ve que el nivel cada vez mejor, que están trabajadísimas, y que para ellas es una suerte igual que las veteranas verán que nosotras también hemos tenido suerte.

¿Cómo mantienes la perspectiva de lo que has vivido?

Escuchando mucho a las veteranas. Tenemos mucho que aprender y sobre todo ser conscientes de dónde venimos. En mis primeros años en la Real también lo he vivido. No he tenido muchas referentes femeninas y cuando las he tenido no ha sido por verlas, porque no podíamos, sino de oídas o por leer cosas. El crecimiento lo he vivido desde bien adentro y me gusta escuchar y saber dé dónde venimos, de qué situaciones vivían mis compañeras. Es algo que tenemos que inclulcar a las que vienen más abajo para no perder ese horizonte, no perder la perspectiva y seguir creciendo.

¿En quién te fijas?

En muchísimas compañeras. He tenido suerte de compartir vestuario con grandes jugadoras. Me encanta aprender de cada una de ellas. Aquí tenemos la suerte de contar con Jenni, Irene, Torre... Jugadoras que han salido a equipos importantes o a Amanda, que es un ejemplo de capitanía. Tenemos gente muy potente de la que poder aprender. Conozco también a Vero Boquete, que era una referente y me encanta escucharle a hablar. No podemos perder eso. En la Real Sociedad con Aintzane Encinas o Sandra Ramajo, que aportan mucho y de las que solo hay que escuchar y aprender.

Nombras a Vero Boquete. ¿Tienes esa misma conciencia social del poder que tenéis las futbolistas como referentes?

Cada vez somos un poco más referentes para esas niñas. Igual hace unos años no éramos tan conscientes pero se va notando. Los campos de fútbol están llenos de niñas que vienen a animar y que quieren ser como tú. Hay jugadoras que van imitando formas de gente de la Liga Iberdrola y todo eso es postiivo. Tenemos que ser muy responsables, pensar que somos imagen y cuidar mucho todo lo que hacemos. Generalmente la gente que está aquí en la selección es gente diez como persona y no hay mejor ejemplo para quien viene por abajo.

¿Has tomado de referencia a alguna jugadora de Estados Unidos para crecer?

Tobin Heath me gusta. Press también nos hizo un ocho en un momento en Alicante. Pero siempre me he centrado más en lo que tenemos en España y en aprender en el día a día en la selección. En España tenemos mucho de donde aprender.

¿Estamos ante un partido clave para el fútbol femenino en España?

Creo que es un partido muy importante porque es histórico para nosotras, primera vez en octavos contra la campeonísima, pero no creo que tenga que ser una responsabilidad excesiva. No tenemos nada que perder y tenemos que ser valientes. Puede ser un paso adelante pero este Mundial ya lo ha sido, todo lo que hemos hecho ha sido para dar un paso importante.