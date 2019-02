«Es un orgullo estar entre las mejores de Europa»

Tania Fernández García (León, 1998) fue una de las integrantes de la selección española sub 21 que participó en el Campeonato de Europa celebrado el pasado fin de semana en la localidad danesa de Aalborg. La leonesa, a pesar de su buen nivel y de su gran ilusión, no pudo llegar a luchar por las medallas al quedar eliminada en los octavos de final. Tania superó en su primer combate a la karateca islandesa Chavdarova Ivanova Iveta, para caer en los octavos de final ante la luchadora suiza Maya Schaerer, quedándose sin opción a repesca.

—No pudo ser, al final fuera de la lucha por las medallas

—Fue una pena, pero no pudo ser. Caí derrotada en segunda ronda tras un combate muy difícil y regreso a España con un sabor agridulce.

—Pese al resultado final, ¿ha cumplido un sueño al representar a España?

—Por supuesto. Era un sueño que llevaba persiguiendo muchos años que se ha quedado un poco corto. Aún así, me siento orgullosa por haber llegado hasta aquí.

—¿Cómo se lleva estar en el Campeonato de Europa celebrado en Aalborg?

—Aunque León no es una ciudad muy grande y no salen muchos deportistas en este deporte, he cumplido un sueño. Al karate leonés le faltan ayudas institucionales y por eso me siento aún más orgullosa. Si he llegado hasta aquí con la selección española es que soy la mejor de España y estar entre las mejores de Europa me hace sentir muy orgullosa.

—¿Eso quiere decir que no se apoya lo suficiente al karate en León?

—Sí, es cierto. Es verdad que hasta que no llegas al punto de estar en la selección no recibes ayudas y aún así tienes que buscar patrocinadores para poder cubrir los gastos, que son muchos. El karate leonés necesita más apoyos.

—¿Cómo ha llevado el camino hasta alcanzar el participar en un Campeonato de Europa?

—El camino ha sido muy duro y muy largo. Esperaba mucho antes de lo que vino el poder estar en un europeo. Han sido muchos años de estar continuamente en el podio nacional y estos dos últimos años haber conseguido el oro en la categoría sub 21 ambos años y el bronce en sénior para poder estar aquí. Ellos me ofrecieron la oportunidad de bajar a los 55 kilos, que yo participaba normalmente en el peso de -61 kilos, y sin dudar dije que cualquier cosa que me pidieran la iba a hacer para poder competir en Aalborg.

—A partir de ahora, ¿qué?

—A partir de ahora lo primero que toca es evitar todos los fallos que he tenido en este europeo en ambos combates porque el haber ganado un combate no significa que no tuviera fallos, y después seguir peleando por estar en la selección en la categoría sénior porque éste ha sido mi último campeonato sub 21. Entrar en la categoría absoluta es muy difícil, pero no imposible.

—¿Cuál va a ser el camino de Tania para llegar a la selección española absoluta?

—Entrenar más horas para intentar estar en algún entrenamiento de la selección para que me tengan más en cuenta que hasta ahora, que ha sido muy poquito, y poder coger más experiencia en campeonatos internacionales. Voy a intentar moverme fuera de España para tratar de conseguir patrocinadores. Estamos en un buen momento en el deporte femenino en España, aunque este deporte es muy igualitario, hay que aprovechar el tirón porque cada vez vamos a más.