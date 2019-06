«Es un paso importante pero no definitivo»

á. o. | alicante

Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Ponferradina, afirmó ayer en Alicante, tras la victoria 1-3 de su equipo, que a pesar del resultado su equipo debe tener los pies en el suelo para el partido de vuelta en El Toralín. «Quiero que hagamos en la vuelta un partido como el de hoy, con personalidad», dijo el preparador vasco, quien admitió que la Ponferradina dio «un paso muy importante».

«Ya se sabía que veníamos a un escenario muy complicado, con un gran equipo enfrente pero teníamos la ilusión de hacer un gran partido y sacar un buen resultado y así nos vamos a Ponferrada. Aún así debemos tener los pies en el suelo porque en el fútbol no hay nada hecho y habrá que pelear en El Toralín para lograr el ascenso. Al final antes de los partidos siempre piensan en cómo saldrá el partido y muchas de las acciones que hicimos durante el choque las habíamos pensado. Y de ahí ese gran resultado».

Bolo remarcó que «el gol de ellos no me deja mal sabor de boca porque hay un rival que hace las cosas muy bien. Con tres puntas en el campo al final crean mucho peligro. No me voy triste después de la imagen que ha dado mi equipo pero sí me da pena haber encajado ese gol porque apenas quedaban diez segundos de choque».

De nuevo volvió a recalcar que no le afectó el tanto local. «Cuando tu equipo ha dado esa imagen no te puedes ir triste nunca independientemente del resultado. Hasta que el árbitro pita el final puede pasar cualquier cosa».

«No sé si es el mejor partido de la temporada. Pero sí hicimos un gran encuentro ante cerca de 30.000 personas. Hicimos las cosas muy bien para sacar este resultado».

«No soy mucho de matemáticas pero dimos un paso muy importante, aunque no definitivo, el rival es capaz de hacer un gran partido. Nosotros a entrenar y a disfrutar de la victoria, pero luego a preparar el partido como si fuera una final». El choque «lo plantearemos para ganar el partido, como hemos hecho aquí», añadió el preparador, quien desveló que el encuentro salió «como lo habíamos planeado».

El preparador de la Ponferradina abogó por «disfrutar de este resultado» y comenzar a preparar a partir del miércoles el partido de vuelta con el objetivo de «repetir la actuación que hemos hecho en el Rico Pérez y ganar el partido».