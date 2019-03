«Es una victoria importante frente a un rival directo»

Balance positivo del preparador deportivista tras varias semanas de decepciones, al menos en los resultados. Bolo respiraba tranquilo al ver cómo su equipo al fin conseguía ganar un partido y mantener la estela de las cuatro primeras plazas. El cuadro berciano aprovechaba las derrotas de San Sebastián de los Reyes y Real Madrid Castilla y la del Pontevedra a sus manos: «Es muy importante esta victoria ante un rival directo que nos ha puesto las cosas muy difíciles haciendo un buen partido ante un gran rival. Hay que estar contento por los puntos, por el derroche de los jugadores y por el ambiente. Llevábamos tiempo intentando hacer lo que hemos hecho hoy, pero entre que nosotros nos hemos confundido y que los rivales han estado mejor, no lo estábamos consiguiendo. Hoy estuvimos muy concentrados. La primera parte fue muy igualada y pudo marcar cualquiera, pero en la segunda salimos bien e Isi marcó. Ellos lo intentaron, pero no han podido. Hemos cerrado las líneas de pase y la victoria es merecida. En la segunda parte combinamos más. En el primer tiempo los dos estábamos más fuertes físicamente. Pero en la continuación el rival te deja combinar y llegar más. Al robar el balón no podíamos combinar en corto, nos confundimos dos veces en el primer tiempo y concedimos ocasiones. Tras el descanso ya no pasó. Sus acciones de peligro en la reanudación han sido a balón parado, no en jugadas hilvanadas. Estuvimos mejor e Isi hizo una gran jugada en el gol. Y con el público ayudándote y presionando al rival, que se siente presionado, es más fácil».