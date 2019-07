España empata ante Alemania (0-0) y pasa a semifinales como segunda de grupo

La selección sub-19 cosechó un insípido empate sin goles ante Alemania, después de dos victorias ante Bélgica e Inglaterra, y accede a semifinales de la Eurocopa de Escocia como segunda del grupo B, con los mismos puntos pero por detrás de las alemanas.

Tras la brillante clasificación obtenida tras ganar a Inglaterra (0-1), que también le dio al combinado español el billete para el próximo Mundial sub-20, el partido ante Alemania, también clasificada para la siguiente ronda, sin más premio en juego que la primera plaza, se presentó descafeinado, sobre todo por parte teutona.

SOLIDEZ ESPAÑOLA

Después de un primer tiempo igualado, con ocasiones en los dos bandos; la necesidad del triunfo para ser primera de grupo, a Alemania le valía el empate, empujó a la selección sub-19 a dar un paso adelante en el segundo periodo e intentar encerrar al rival en su área.

España había conseguido minimizar el potencial ofensivo alemán ahogando la salida de juego con una intensa presión, sin embargo, pasaban los minutos y las ocasiones no llegaron, pese a la obstinación y buen hacer de la atacante Eva Navarro; mientras que el peligro de un contragolpe alemán era constante, pese a la seguridad que mostró la guardameta Catalina Coll.

Pese al empeño, España no disfrutó de situaciones de peligro en el tramo final y no se deshizo del empate a cero inicial. La selección dirigida por Pedro López, único equipo que no ha encajado gol en el torneo, espera la resolución del grupo A para conocer el rival en semifinales entre Francia, el más probable, Países Bajos y Noruega.