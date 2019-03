España ficha a Paloma

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Paloma Arranz Escudero competirá a nivel internacional por España. Así lo decidía la leonesa, reciente campeona del mundo de muay thai, tras recibir la llamada por parte de la selección. En el campeonato Paloma competía por Chipre. «Me inicié en el muay thai en Inglaterra y no conocía a nadie de España. Por eso competí por Chipre porque allí sí conocía a varios luchadores. Pero mi deseo siempre ha sido competir por mi país», apunta la flamante campeona del mundo, título que lograba en Thailandia.

«Me satisface y agrada que el equipo nacional de España me quiera para los siguientes mundiales. Es una señal de que en este deporte te cruzas con gente que comparte los mismos objetivos y sentimientos que tú», remarca Paloma Arranz que también agradece la difusión de su éxito. «Este es un deporte que no se conoce lo que debiera y por eso el aparecer en medios como el Diario de León es importante para que lo que haces tenga cierto protagonismo y en parte ayude a un mayor conocimiento de lo que es el muay thai y lo que hacemos deportistas como yo».

Para la campeona del mundo y respecto a su ‘fichaje’ por la selección nacional precisa: «Me han ofrecido pelear en España también ya que se organizan diferentes eventos. Pero por el momento me encuentro en Thailandia con una agenda muy apretada ya que el mes que viene tengo una pelea en Bangkok, en mayo en Chian Rai y muy posiblemente en junio en Limassol. Eso sí no dudo de que cuando tenga tiempo me gustaría competir en mi país. Y también en mi tierra, que es León. Lo haré con mucho orgullo», apostilla Paloma.