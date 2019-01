España no teme a la anfitriona

Dani Sarmiento no jugará el partido por lesión. FRIEDEMANN VOGEL -

JAVIER VILLANUEVA | COLONIA

La selección española de balonmano tratará, una vez agotadas las opciones de acceder a la semifinales, de sumar hoy —a las 20.30 horas, en Teledeporte— un triunfo sobre Alemania, que podría asegurar la presencia de los Hispanos en los torneos preolímpicos. No obstante, al conjunto española podría no hacerle falta la victoria sobre el equipo germano, si Brasil vence a Islandia y Croacia cae ante Francia, en los dos encuentros que abrirán la jornada.

Todo lo que no sean esos resultados obligaría a vencer a Alemania a los de Jordi Ribera, seleccionador español, que ya tienen garantizado pelear por la séptima plaza, la última que otorga el billete directo a los preolímpicos. Incluso, un triunfo no serviría para luchar por el quinto y sexto puesto, que aseguran el concurso en los preolímpicos, si Brasil no ganase a Islandia y Croacia venciese a Francia.

Una decisiva jornada en la lucha por los preolímpicos en la que la selección española no podrá contar con el central Dani Sarmiento, que se perderá lo que resta de Mundial como consecuencia de la rotura de fibras que sufrió en la cara posterior del muslo izquierdo en el último encuentro ante Brasil. «Desafortunadamente para el equipo y para él, médicamente no va a estar en condiciones de poder seguir jugando en este campeonato», anunció el médico de la selección española, el doctor Juan José Muñoz Benito. Una baja que obligará al preparador español a introducir un cambio para el partido con Alemania, en el que con toda probabilidad regresará al equipo el joven Dani Dujshebaev.