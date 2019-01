España peleará por llevarse el oro

C

omienza un Mundial apasionante donde las grandes favoritas volverán a ser, a priori, Dinamarca, Alemania, Suecia, Croacia, Francia y por supuesto la selección española. Todas ellas se van alternando en las medallas de los grandes campeonatos y las diferencias van a definirse por muy pocos detalles. Habrá que ver cómo llegan de forma cada una de ellas. Parece claro también que las dos anfitrionas parten con un punto de ventaja sobre el resto porque lucharán junto a su público. Veo a un combinado alemán muy fuerte. Aunque lo de jugar en casa puede convertirse en un arma de doble filo si la presión hace acto de presencia. Habrá que ver cómo lo gestionan.

En cuanto a España no tengo ninguna duda de que estará peleando por llevarse el oro. El sistema de juego que propone Jordi Ribera está muy claro. Son los campeones de Europa, una selección joven en la que todos los jugadores son protagonistas en sus clubes. Si se cierran bien tanto en defensa como en la portería tienen claras opciones de alzarse con el título o al menos de meterse en semifinales.

Para mí que la selección española no cuente con ningún crack destacado en sus filas es uno de sus puntos fuertes. Todos aportan. Todos son protagonistas y juegan casi de memoria. Ese es un arma impagable. España ha apostado por la continuidad en el grupo tras conquistar el título europeo. Como entrenador me hubiera gustado ver a algún jugador español del Abanca Ademar entre los seleccionados, pero entiendo las dificultades de Jordi para hacer una lista con el potencial que hay. Quizá Mario López y Nacho Biosca habrían encajado bien entre los convocados. E incluso Juanjo Fernández —de haber mantenido el estado de forma con el que arrancó la temporada y si no estuviera lesionado— aportaría mucho a los Hispanos.