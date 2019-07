España tumba a Japón y se medirá con Serbia por un puesto en semifinales

La selección masculina española de waterpolo ya está en cuartos de final de los Mundiales de Gwuanju (Corea del Sur) después de derrotar por 15-7 a Japón. El rival para entrar en semifinales será Serbia, el próximo martes a las 7.00 horas. En el cuadro femenino, España se enfrenta este lunes a Holanda en cuartos de final (10.00 horas. eledeporte).

Pese a lo abultado del marcador, lo cierto es que el partido no se decidió hasta la segunda mitad, que se empezó con un ajustado 5-4. El veloz juego al contragolpe de japonés y la eficacia de su portero, Tanamuro, impideron al conjunto de David Martín sellar el triunfo hasta el tramo final. El parcial final, de 6-1, y los seis goles de Alberto Munárriz fueron la puntilla para los asiáticos, además de la eficacia del guardameta, Daniel López Pinedo.

SERBIA, RENOVADA PERO FAVORITA

El seleccionador explicó que ya había advertido a sus jugadores de que tocaría sufrir "hasta el final", aunque ese desenlace fue "más fácil" de lo que esperaba. Respecto al próximo rival, que ya tiene plaza asegurada en los Juegos de Tokio y acude a los Mundiales con muchas ausencias, Martín es cauto: "Serbia es siempre Serbia. Estos jugadores no son tan jóvenes, son experimentados, juegan en sus clubs en competiciones europeas, cosa que nuestros jugadores no hacen, por lo tanto creo que es un equipo muy fuerte. Evidentemente los que no han venido son los 'megacracks', pero aquí hay jugadores muy peligrosos".

Hay un precedente muy próximo de este enfrentamiento, la final del pasado Europeo, en el que la selección balcánica salió victoriosa por penaltis: "Serbia va a jugar a lo que juega siempre, es un equipo muy táctico con hombres de menos y hombres de más muy trabajados y tendremos que estar muy finos para pasar el partido. Nosotros tenemos que seguir con esta línea defensiva, arropando a nuestro portero y eso nos permite ser más efectivos en ataque luego".

España, 15 - Japón, 7

España: López Pinedo (Lorrio); Munárriz (6), Granados (2), De Toro (1), Cabanas (-), Larumbe (-), Barroso (2p), Fran Fernández (-), Tahull (2), Felipe Perrone (1), Mallarach (1) y Bustos (-).

Japón: Tanamura; Adachi (2), Koppu (-), Shiga (1), Yoshida (-), Iida (-), Shimizu (1), Takata (1), Arai (1), Inaba (1), Okawa (-) e Iraki (-).

Parciales: 2-1, 3-3, 4-2 y 6-1.