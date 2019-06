«Estos jugadores todavía no han tocado techo»

«La fortaleza de este equipo es que, además de ser gestor del balón, defensivamente es disciplinado, sacrificado. No somos infalibles, pero nos sentimos cada día con más confianza. Estos jugadores todavía no han tocado el techo», subrayó De La Fuente. «Este equipo crece, supera adversidades, trabaja con compromiso para alcanzar su objetivo. Está acostumbrado a luchar, no se le ha regalado nada. Da gusto trabajar con gente de este nivel, me siento un privilegiado», insistió el seleccionador de la sub 21.