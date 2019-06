«Estoy preocupado, no es sencillo responder a las expectativas del Ademar»

PABLO RIOJA | LEÓN

«No ha sido fácil tomar la decisión de volver al Abanca Ademar», confiesa un emocionado Manolo Cadenas en la que será su tercera etapa al mando del banquillo leonés. «Cuando comencé mi etapa como técnico hace tantos años me puse dos objetivos: dedicarme toda la vida al balonmano y entrenar al equipo de mi tierra». Ambos los ha cumplido con creces y ahora solo espera devolver al club al peldaño del que nunca debió bajarse «cuanto antes», sin poner vendas antes de curar la herida ni excusas por la confección de una plantilla que admite no estar cerrada. Ni siquiera tiene claro si todos los jugadores con contrato seguirán. «No habrá año de transición», insiste pese a las numerosas bajas que acaba de sufrir la plantilla (Biosca, Simonet, Pesic, Rodrigo, Juanín y Patrick Ligetvári).

El de Valdevimbre firma por tres años aunque el presidente de la entidad, Cayetano Franco, desea —así lo dijo ayer durante su presentación oficial ante los medios— que sean muchos más. «La vez que más ilusión he tenido por venir a un equipo fue mi segunda etapa en León. Luego, como todos sabéis ya, me tuve que marchar pero por suerte Tano y su directiva lograron mantener a flote el club a nivel económico. Esta vez estoy preocupado porque no es sencillo responder a las expectativas del Ademar», subraya. Sabe que la 2019-20 no resultará sencilla pero lleva semanas trabajando en los refuerzos. Rubén Marchán ha sido el primero con su sello y todo apunta a que Tin Lucin —central croata de 19 años— será el segundo. A ellos habrá que sumarle al menos otro pivote y los ya confirmados Patoski para la portería y el lateral chileno Feutchmann.

«Buscamos perfiles de gente que tenga proyección de futuro y capacidad de crecimiento pero al mismo tiempo que ya ofrezcan un buen rendimiento», confirma Cadenas consciente de que el mercado nacional se antoja a estas alturas harto complicado. «Los grandes clubes se están adelantando, pero nosotros tenemos la ventaja de que este equipo es un referente en Europa y muchos jugadores siempre quieren venir aquí».

Precisamente el militar en competiciones europeas ha de convertirse en el pan nuestro de cada día del Abanca Ademar según Manolo Cadenas en su versión 3.0. «Si finalmente en la 2019-20 no jugamos tiene que ser una excepción, pero parece que la cosa —la vía EHF— va por buen camino».

El también seleccionador de Argentina no se esconde a la hora de criticar una Liga Asobal que necesita «mejorar en presupuestos» para que «los grandes jugadores no se vayan» fuera del país como ocurre desde hace años. «Me gusta que haya igualdad —como la que se ha vivido este curso, Barcelona al margen— pero con deportistas de mayor nivel».

Cadenas quiere que el Ademar «pueda competir contra el Barcelona» sin verse obligado a renunciar a ese ‘imposible’ de antemano. «El nivel de la plantilla debe ser más alto», insiste. Ahora mismo la posición que ve más floja es la portería, sobre todo si se compara a la que hace solo dos años compartían Cupara y Biosca. «Es sin duda más débil». El máximo responsable del vestuario marista lanza un mensaje a directiva, jugadores y afición. «Quiero que el club crezca y siento el apoyo necesario para empezar este proyecto».