«Estoy preparado para debutar»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Pablo Larrea está presto y dispuesto para debutar. Si Bolo lo considera oportuno, el mediocentro vestirá de blanquiazul por primera vez este domingo contra el Fabril en El Toralín. Así lo afirmó el madrileño, que el día siguiente a ese posible estreno cumple 25 años: «Vengo de competir, no he perdido el ritmo. He hablado con el míster y sabe que puede contar conmigo desde el primer minuto».

Larrea fue presentado ayer ante los medios de comunicación social de El Bierzo tras su llegada a la comarca berciana en la mañana del sábado y haber entrenado ya estos días a las órdenes de Bolo. El mediocentro reconoció que contaba con más ofertas, pero lo que le transmitió la Deportiva le hizo inclinarse por el club de la capital de El Bierzo. También algunos jugadores de su nuevo equipo «le comieron la oreja»: «Aunque tenía otras ofertas de Segunda División B, cuando hablé con el presidente y el entrenador me transmitieron una confianza que hizo que no me lo pensara mucho para aceptar. Además, tengo compañeros aquí que ya conocía, en este caso Isi y Son. Ambos me hablaron muy bien del club. Llevo dos días entrenando aquí y he visto un equipo muy comprometido y con ganas de luchar por algo importante. Pueder ser un año muy bonito para todos».

Aunque el entrenador ya tenía varios mediocentros, posiblemente ninguno de carácter ofensivo: «Me gusta tener el balón y asociarme con los compañeros, pero también soy el primer implicado a la hora de defender».

El futbolista cree que estará bien empleado dar un paso atrás para coger impulso (estaba en Segunda División A) y dijo del club que no tiene nada que envidiar a ninguno de categoría superior.

A vista de pájaro

Bolo y su cuerpo técnico protagonizaron ayer la imagen curiosa de la sesión de trabajo matinal. Realizado a una hora más temprana que en semanas anteriores, pues ha dejado de helar tanto como entonces, el vasco se subió a lo alto del terraplén que hay en un lateral del campo de entrenamiento para seguir las evoluciones de sus pupilos. Como otras veces, el trabajo fue grabado. Yuri entrenó con normalidad, pero no Dani Pichín, que se retiró en el transcurso de la lesión con molestias musculares.