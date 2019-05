Europa en la mente y Juanín en el corazón

pablo rioja | león

Día de despedidas históricas y objetivos aún por cumplir en el Palacio de Deportes. El Abanca Ademar cierra hoy ante el Guadalajara —a las 17.00 horas— una temporada irregular en la que asegurarse la cuarta plaza se antoja como requisito indispensable si quiere conservar sus opciones europeas el próximo curso. La EHF pasa por sumar dos puntos más y esperar a que llegue la ansiada invitación. Un encuentro que trasciende a lo meramente deportivo porque supondrá el adiós de Juanín García —que deja el deporte de élite para centrarse en su faceta como entrenador— y el de otros jugadores como Nacho Biosca, Sebas Simonet, Pesic, Rodrigo y Ligetvári, que no continuarán en León la próxima temporada.

La directiva ademarista ha diseñado varios actos para rendir homenaje al extremo leonés que se irán sucediendo antes, durante y después del choque frente a los manchegos. Le entregarán la insignia de oro del club y retirarán el número ‘6’ que ha acompañado al ‘artista’ casi desde sus inicios, entre otras sorpresas. Pero ante todo, los de Diego Dorado tienen claro que lo principal será amarrar una victoria clave que puede condicionar la 2019-20. «Para nosotros es un encuentro trascendente donde debe primar el objetivo común», remarca el técnico gallego, que también vivirá su particular ‘adiós’ al banquillo del Ademar para convertirse en segundo de Manolo Cadenas tras el verano.

Pese a que el Guadalajara no se juega nada, el de Gijón prevé un partido duro y nada sencillo. «Es un rival incómodo que ya nos ha ganado esta temporada. Suelen hacer mucho daño con su pivote y tienen buenas individualidades. Nuestras opciones pasan por estar fuertes atrás, correr mucho e intentar que ellos cometan errores», remarca el todavía máximo responsable del vestuario marista. Sobre sus opciones de haber seguido como primer entrenador si Cadenas hubiese declinado la oferta del club, Dorado prefiere no pronunciarse porque nadie de la directiva le comunicó nunca que podía darse esa situación. «No me ha sabido a poco porque tenía claro que era una situación especial y muy a corto plazo. He disfrutado y sufrido a partes iguales», reconoce.

Sobre la despedida de Juanín, el preparador solo tiene palabras de admiración ante el que considera el referente del balonmano leonés y un ejemplo para la cantera. «Ha rendido en todos los aspectos profesionales y encima lo ha ganado todo a nivel de clubes y de selección. Es patrimonio de León y del balonmano nacional».

El público volverá a ser hoy imprescindible para que el Ademar muestre su mejor versión en el último partido de Liga. «Hay que abstraerse de todo y luego, al final, disfrutar de los homenajes», insiste un Dorado que espera ofrecer una buena imagen —como ante Benidorm y Barcelona— olvidando la cara B mostrada en sus partidos lejos del Palacio.