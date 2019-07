El Everton pone el ojo en la perla de la Juve, Kean, tras vender a Gueye al PSG

El Everton apuesta firme por Moise Kean, la perla de la Juventus, después de traspasar al PSG a Issidra Gueye. La operación de Kean se cierra en las próximas horas. El club de Liverpool pagará 40 millones a la Juve, que tendrá derecho de recompra. Kean, de 19 años, tendrá un sueldo de tres millones por temporada. La salida del delantero coincide con la construcción de la nueva Juventus con Sarri al frente del vestuario donde reinan Cristiano Ronaldo y Buffon, al que se ha incorporado De Ligt.

El nombre de Kean se suma al equipo de los exazulgranas Yerry Mina, André Gomez y Lucas Digne.

CENTROCAMPISTA DE SENEGAL

El París Saint-Germain (PSG) anunció este martes el fichaje por 32 millones del centrocampista defensivo senegalés Issidra Gueye, de 29 años y procedente del Everton inglés, por cuatro temporadas. "Quiero darle un nuevo impulso a mi carrera en este club, que propone uno de los proyectos deportivos más estructurados y ambiciosos de Europa", expresó el internacional senegalés según un comunicado del PSG.

#WelcomeIdrissa@IGanaGueye:



"It's an honour, and I'm proud to be a Paris Saint-Germain player."



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Oeg8HpiJBE