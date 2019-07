Ewan vuela en Toulouse

JEAN MONTOIS | Toulouse

Caleb Ewan (Lotto) ganó al esprint la undécima etapa del Tour de Francia, tras un recorrido de 167 kilómetros entre Albi y Toulouse, mientras que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck) mantuvo el maillot amarillo de líder de la general en la víspera de la llegada a los Pirineos. «Sé lo que me espera. He ido a reconocer la etapa y no será fácil», admitió Alaphilippe, consciente de que tendrá que estar muy atento para mantener el liderato con la llegada de la alta montaña, donde los grandes favoritos deben empezar a tomar posiciones.

Alaphilippe mantiene en la general una ventaja de un minuto y doce segundos sobre el segundo, el galés Geraint Thomas, vigente campeón del Tour. Tercero en esa clasificación es el otro jefe de filas del Ineos, el joven colombiano Egan Bernal, que está únicamente a cuatro segundos de Thomas y a un minuto y dieciséis segundos del amarillo. A la espera de que los Pirineos empiecen a brindar las primeras grandes batallas de esta edición, los corredores tuvieron ayer una etapa de transición, con una larga escapada y final al esprint.

Caleb Ewan, que participa por primera vez en el Tour, remontó ‘in extremis’ al holandés Dylan Groenewegen (Jumbo), ganador el viernes en la séptima etapa. La ‘foto finish’ decidió el vencedor del día, tras un pulso final muy igualado.

El australiano de 25 años, uno de los corredores de menor estatura (1,65 metros) del pelotón, había vencido ya en etapas en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ganando esta etapa en el Tour completa un pleno de triunfos en las tres grandes rondas. «Es un sueño para mí desde que era niño», afirmó Ewan al término de la etapa, refiriéndose a lo que supone para él ganar en el Tour. «Estuve muy cerca de ganar en varias etapas. Mi equipo nunca perdió la esperanza. Hoy mostré que puedo ser el más rápido», celebró.

Hoy, la duodécima etapa afronta los primeros puertos pirenaicos, Peyresourde y La Hourquette D’Ancizan, de primera categoría, en un recorrido entre Toulouse y Bagnères-de-Bigorre (209,5 kilómetros). La cima del segundo puerto, situada a 30,5 kilómetros de la línea de meta, se ve seguida de una largo descenso.