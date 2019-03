Examen para el Pajariel en La Seu D’Urgell para soñar con el play off

JAVIER PÉREZ | BEMBIBRE

El Embutidos Pajariel Bembibre juega hoy en La Seu D’Urgell ante el Cadí, a las 19:45 horas. Ambos equipos afrontan el partido con premio extra, ya que en el caso de las urgellesas, la victoria podría valer para encabezar la serie en los play off por el título, y en el caso de lograr ganar las de Pepe Vázquez, se meterían también en la lucha por el título.

Un partido sin necesidades por ninguno de los dos rivales y con la honrilla añadida de devolver al Cadí, la derrota sufrida en el Bembibre Arena por 56-63 en la jornada 11 de competición.

La buena marcha de las bembibrenses eleva las expectativas en seguir mirando a los puestos de arriba, dado que la segunda vuelta que han hecho, dan para poder pensar en que no se acaba la liga con la permanencia ya en el bolsillo, si no que se puede incluso permitir soñar y luchar por volver a los play off por el título. La temporada se ha marcado por un tobogán de sensaciones, desde notar las llamas de la Liga Femenina 2, pasar por una entrada en el año 2019 espectacular y afrontar los últimos partidos con la idea entre ceja y ceja de tocar el cielo y llegar aún más lejos.

La clave para afrontar el partido con opciones al triunfo es parar a Andrea Vilaró, pieza angular del equipo de los Pirineos. Poder hacerlo allanaría el camino hacia el triunfo para las bercianas en este envite.