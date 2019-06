La explosión del fútbol europeo acorrala a Estados Unidos

Solo Estados Unidos aguanta el tirón de Europa. Las norteamericanas, presentes en todas las fases finales de los Mundiales desde su origen en 1991, se han visto en Francia 2019 acorraladas por el auge europeo que ha roto con el dominio de América y Asia. En cuartos de final, la selección de Jill Ellis—que eliminó a España—ha competido con la anfitriona por mantenerse como única opción 'outsider'. Y también la ha superado. Siete de las ocho mejores selecciones pertenecían al viejo continente (Países Bajos, Inglaterra, Noruega, Alemania, Suecia, Francia e Italia), dejando unas semifinales inéditas, donde no estarán equipos como Japón, China, Australia o Canadá.

La sorpresa de Italia, el auge de Países Bajos, la consolidación de Inglaterra y la fuerza de la anfitriona han supuesto un revulsivo para unos Mundiales que hasta ahora estaban dominados por Norteamérica y Asia, si acaso con algún espacio para Brasil o Australia. Estados Unidos ha ganado tres Mundiales, pero ninguno de ellos en Europa. Para hacerlo por primera vez, tendrá que superar a Inglaterra y a la otra europea que domine la semifinal entre Países Bajos, que superó este sábado a Italia por 2-0, y Suecia, vencedora ante Alemania por 2-1.

A record seven European teams reached the quarterfinals of the Women's World Cup in France. The US is the only outlier.



Credit investment for the European boom.



